Berlín reaguje na nedostatek bytů, na pět let zmrazí nájemné

Autor: Mike Peel via Wikimedia Commons (CC BY-SA 4.0)

Ilustrační foto Autor: Mike Peel via Wikimedia Commons (CC BY-SA 4.0)

Senát Berlína dnes v reakci na rozhořčení veřejnosti nad rostoucím nedostatkem dostupného bydlení schválil zmrazení nájemného na pět let. Oznámila to dnes podle agentury Reuters Katrin Lompscherová, která ve vedení metropole zodpovídá za bydlení a rozvoj města. Návrh zákona se očekává v říjnu, nabýt účinnosti by měl v lednu 2020, platit ale bude zpětně od 18. června.