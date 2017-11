Hermanova rozlučka za 450 milionů: ministr podepsal smlouvu o odkupu vepřína

Chov vepřů má v Letech skončit do jara. Důstojný památník by mohl na místě vzniknout během nejbližších let.

Po podpisu smlouvy musejí dát souhlas s prodejem areálu státu ještě akcionáři podniku na valné hromadě. Je svolána na 4. prosince. V návrhu usnesení valné hromady stojí, že dnes podepsaná smlouva nabude účinnosti 15. února 2018 a splatnost je nejpozději do 31. října 2018. Vláda koupi schválila v srpnu, koncem října odtajnila smlouvu.

Stát ještě investuje do sanace. Přibližně 90 milionů korun bude stát odstranění budov a ekologické zátěže, 20 milionů korun se odhaduje na vybudování pietního místa. „S náklady na památník by mohly pomoci zdroje z takzvaných norských fondů,“ řekl náměstek. Na podobu památníku bude vypsaná architektonická soutěž. Předtím se ještě na místech odstraněných budov uskuteční neinvazivní archeologický průzkum.

Dnešnímu podpisu přihlížel také bývalý ministr pro lidská práva Jiří Dienstbier (ČSSD), který vyřešení dlouholetého problému s vepřínem deklaroval jako jednu ze svých priorit. Čeněk Růžička, předseda Výboru pro odškodnění romského holokaustu, dnes poděkoval jménem všech pozůstalých za to, že vláda vyřešila dlouholetý problém.

O vykoupení vepřína a vybudování důstojného pietního místa na území tábora se hovořilo víc než dvě dekády, předchozí vlády problém odsouvaly. K uzavření vepřína Česko dostávalo výzvy ze zahraničí, romské komunity letošní rozhodnutí vnímají jako úlevu a zadostiučinění.

Společnost AGPI původně upřednostňovala výměnu za vepřín na jiném místě, letos ale souhlasila s finanční kompenzací. Pozemky pod budovami patří státu. Areál v Letech se stavěl od roku 1972, umístěno tam bylo 13 tisíc prasat. V první etapě vzniklo deset hal, v druhé tři haly, plocha areálu je 7,1 hektaru.

