Od výplaty k výplatě, tak žije polovina Čechů. Počítají s pozdějším odchodem do důchodu

V průzkumu 49 procent zaměstnanců přiznalo, že nemají žádné úspory a žijí fakticky od výplaty k výplatě. Přitom nedostatek úspor mají nejčastěji příslušníci takzvané generace X, kterým je mezi 40 a 50 lety. Třetina z nich peníze z penzijního spoření používá při financování neplánovaných výdajů. Celkem 52 procent lidí v průzkumu uvedlo, že plánují odchod do důchodu z finančních důvodů o několik let odložit.

„Lidé z generace X bývají nedostatkem prostředků vážně ohroženi. Stojí totiž na takovém pomezí, kdy se obvykle ještě pořád starají o děti, ale zároveň již začínají řešit starosti se stárnoucími rodiči,“ vysvětlila personalistka Gabriela Kodenková ze společnosti Talentica.cz, jež se specializuje na nábor technicky zaměřených pracovníků.

Lidé, kteří jsou starší než 53 let, využívají penzijní úspory pro neplánované výdaje o něco méně. Přiznalo to 28 procent dotázaných. Většinou to jsou výdaje spojené s opravou nebo koupí domu. V případě lidí mezi 23 a 36 lety to je pětina respondentů. Peníze z „penzijka“ nejčastěji použijí na zaplacení dluhů.

„Je třeba si uvědomit, že předčasný výběr prostředků z penzijního spoření znamená, že člověk přijde o veškeré státní příspěvky a všechny výnosy a příspěvky zaměstnavatele jsou mu zdaněny 15procentní daní. Navíc je nutné dodanit uplatněné daňové odpočty,“ varuje analytik společnosti Freedom Financial Services Robert Novoměstský.

V ČR je 4,4 milionu smluv o penzijním spoření, z 80 procent to jsou smlouvy, které vznikly z takzvaného penzijního připojištění. To bylo uzákoněno v roce 1994 a od roku 2013 je nahrazeno penzijním spořením. V Česku je má každý druhý.

Peníze z transformovaných fondů, tedy smluv penzijního připojištění, které byly uzavřeny do 30. listopadu 2012, lze vybrat už po jednom roce. U smluv uzavřených po 1. lednu 2013, jež se nazývá doplňkové penzijní spoření, je to možné po dvou letech.

Z průzkumu lze vyčíst i další trend v tom, že zaměstnanci stále více spoléhají na to, že jim složitou finanční situaci pomůže vyřešit jejich zaměstnavatel. „Takzvaný zaměstnanecký well-being, tedy celková fyzická i psychická pohoda pracovníků, je v současné době pro firmy velké téma,“ dodala Kodenková. Zaměstnanci pak často spoléhají na to, že je firma zodpovědná i za řešení jejich svízelných životních situací.

