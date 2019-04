Kolaps do deseti let? V domovech pro seniory chybí tisíce míst

Populace stárne - zatímco v roce 2015 tvořili lidé starší 65 let necelou pětinu populace, v roce 2050 by podle prognóz měli přesáhnout třetinu. Česká republika přitom vykazuje už nyní podprůměrný počet lůžek v těchto zařízeních. Ve srovnání s Evropou na tom nejsme moc dobře - například v Belgii připadá 70 lůžek na tisíc obyvatel starších 65 let, v Maďarsku 47,3 v Česku pouze 41.

Celkově je u nás v domovech pro seniory nebo v domovech se zvláštním určením k dispozici zhruba 62 tisíc míst. Veřejné výdaje na zajištění sociálních služeb činí nyní zhruba 40 miliard korun a odborníci se shodují, že se výdaje zhruba každých deset let zdvojnásobí.

Jestliže současná čísla nejsou optimistická, odhady potřeb založené na demografické prognóze vypadají ještě hůř. Pro zachování alespoň současné úrovně péče bude třeba do roku 2050 vybudovat 54 tisíc míst v domovech pro seniory a 23 tisíc lůžek v domovech se zvláštním režimem.

K největšímu nárůstu kapacit by přitom muselo dojít do roku 2035. Do sociálních služeb by podle APSS mělo přijít do roku 2030 jedenáct nových pracovníků. Systém financování sociálních služeb a vzdělávání ale není na nic takového připraven. „Je celkem jednoduché zpracovat prognózy vývoje potřeb seniorů v příštích letech. Pokud budeme dál dřímat, pak je otázkou příštích deseti let, kdy přijde kolaps sociální péče,“ uvedl prezident asociace Jiří Horecký.

