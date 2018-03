Největší protivládní demonstrace od revoluce: v Bratislavě protestovaly desetitisíce lidí

„Slovensko je v posledních dnech otřeseno tak, jak dlouho nebylo. Chceme se postavit za slušnou a demokratickou zemi,“ řekli z pódia v úvodu demonstrace její organizátoři, občanští aktivisté Juraj Šeliga a Karolína Farská.

Demonstranti už v úvodu shromáždění, které trvalo asi hodinu a během kterého nebyly hlášeny žádné incidenty, křičeli „Dost bylo Fica“ nebo „Odstoupit, odstoupit“ a na skandování hesel proti premiérovi dav využil prakticky každou přestávku mezi projevy řečníků. Mnozí lidé přišli s transparenty s nápisy jako například „Pozor, padá vláda“ nebo „Chceme slušné Slovensko“. Dav demonstrantů stejně jako během takzvané sametové revoluce v roce 1989 cinkal klíči nebo používal řehtačky.

Z pódia vystoupili s projevem zástupci novinářů, učitelů, pracovníků sociálních služeb či herců, ale například i sestra zavražděného novináře Kuciaka. „Chci vám všem říct jedno velké děkuji. Děkuji za to, že jste tady, že se zajímáte a za to, že vám to není jedno. Ani Martince a Jankovi to nebylo jedno,“ řekla Mária Kuciaková, po jejímž vystoupení dva odpověděl dlouhým potleskem.

Napětí mezi Kiskou a Ficem trvá. Nejvyšší činitelé Slovenska se neshodli na společné deklaraci

Potlesk si vysloužil také odvolaný trnavský arcibiskup Róbert Bezák. „Možná jsme se naučili být lhostejní, naučili rezignovat při těch všech kauzách a skutcích, které se staly, či nestaly. Ale aby zabití člověka prošlo vedle nás a ztratilo se v čase, to by znamenalo, že jsme morálně rozvrácení,“ řekl z pódia oblíbený slovenský duchovní Bezák.

Už před týdnem se na Slovensku a v zahraničí konaly vzpomínková shromáždění za Kuciaka a jeho partnerku Martinu Kušnírovou. Zúčastnily se jich tisíce lidí, dnešní protesty ale byly masivnější. Řada vysokých škol dala studentům volno, aby se mohli demonstrací zúčastnit.

Stejně jako před týdnem i tentokrát se po skončení shromáždění v centru Bratislavy přesunulo několik stovek lidí k úřadu vlády, kde zpívali státní hymnu, skandovali hesla proti Ficovi a proti vládě. Demonstranti také pověsili na oplocení úřadu vlády více transparentů či plakátů, například s nápisy „Mafie odstoupit“ či „Fico je korupce“.

Slovenský prezident Andrej Kiska dříve vybídl k rozsáhlé rekonstrukci vlády nebo k vypsání předčasných voleb jako způsobu řešení krize důvěry ve stát po vraždě novináře Kuciaka a jeho partnerky. Premiér Fico za to Kisku obvinil ze snahy o mocenské hry a z destabilizace země. Fico dříve v tomto týdnu také zpochybňoval občanské protesty, později ale řekl, že právo na shromažďování a právo na vyjádření vlastního názoru považuje za základní prvek demokracie.

