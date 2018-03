Kaliňák: Odstoupit nehodlám, nejprve musíme vyřešit vraždu

Kvůli ministrově postoji se 12. března sejde republiková rada vládní strany Most-Híd, aby rozhodla o setrvání, nebo odchodu z koalice. Již tuto neděli v televizi promluví k národu jak prezident Andrej Kiska, tak premiér Robert Fico. Jako třetí z nejvyšších činitelů promluví šéf parlamentu Andrej Danko, který jako poslední také požádal o mimořádné vystoupení.

„Věnujeme všechny síly, abychom objasnili vraždu a dostali pachatele před spravedlnost, pak můžeme řešit všechna ostatní témata,“ řekl Kaliňák. „Mým úkolem je, abychom zajistili, že se to vyšetří,“ zopakoval v odpovědi na naléhání moderátora.

Ten se podle serveru Sme.sk mimo jiné ministra ptal, kolik lidí musí ještě zemřít, aby pocítil to, čemu se v civilizovaných zemích říká politická zodpovědnost. Kaliňák odvětil, že moderátor celou tragédii zužuje na politický problém. Vyhnul se přímé reakci na připomínku, že mu nevěří matka Kušnírové. „Stavíte to jako fakt, nemáte to změřené,“ odvětil Kaliňák na tvrzení, že důvěru v ministra vnitra a policejního prezidenta Tibora Gašpara nemá ani velká část veřejnosti.

„Deset minut kladete stejnou otázku, která s vraždou těchto lidí nesouvisí. Dost mě to mrzí,“ prohlásil po opakovaných otázkách na politickou odpovědnost. Už po skončení relace novinářům podle listu Denník N řekl, že nejprve chce vyšetřit vraždu, pak se může rozpoutat „politické peklo“.

Po vraždě novináře, který psal o údajných daňových a dotačních podvodech a pochybných spojení lidí z okolí premiéra a předsedy vládní strany Směr Roberta Fica, již ohlásil demisi ministr kultury Marek Maďarič, nyní tak učinil i premiérův dlouholetý spolupracovník Roman Šipoš, od roku 2015 ředitel kanceláře předsedy vlády. Denníku N řekl, že Ficovi navrhl okamžité ukončené svého pracovního poměru k 1. dubnu. Rozhodl se tak pod vlivem článku, podle kterého dvojnásobná vražda mohla souviset s působením italské mafie na Slovensku.

Kuciak ve svém posledním článku zmiňoval i vazby mezi jedním s podezřelých a premiérovou asistentkou a tajemníkem bezpečnostní rady; ti mezitím opustili své funkce na úřadu vlády do vyšetření případu.

Slovenská policie v noci na dnešek propustila sedm Italů, které zadržela ve čtvrtek v souvislosti s vyšetřováním vraždy novináře Jána Kuciaka a jeho snoubenky.

Poslední článek Kuciaka: Italská mafie je napojena na Ficovo okolí

Koaliční stranu Most-Híd, která Kaliňáka k odstoupení vyzvala, ale ponechala další kroky na Směru, mezitím opustil jeden z poslanců, Igor Janckulík, ekonomický poradce Tomáš Meravý a také zástupkyně bratislavského primátora Iveta Plšeková.

Most-Híd podle webu Cas.sk ohlásil, že v pondělí 12. března bude rozhodovat, jak dál v koalici poté, co Kaliňák prohlásil, že nemíní odejít z funkce. Ještě před jednáním republikové rady budou o postoji strany jednat její regionální organizace.

Sociolog Michal Vašečka v Denníku N přirovnal události posledních dnů na Slovensku k situaci po únosu prezidentova syna v éře tehdejšího premiéra Vladimira Mečiara. „Veřejnost už není ochotna tolerovat oligarchický model, který v zemi zdomácněl, a už vůbec ne to, že se Slovensko začalo z oligarchického modelu měnit v mafiánský stát. Lidé toho mají dost. Ve svém okolí sleduji, že i voliči Směru, hlavně ti mladší, otevřeně říkají, že za těchto okolností vláda nemůže pokračovat. To jsme tu ještě neměli,“ řekl.

