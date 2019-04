Návrat k porodní bábě. Těhotné ženy už nechtějí snášet rutinní zacházení

Několik let přiváděla Táňa Glosová děti na svět v příbramské porodnici. Když pak měla rodit ona sama, nejela do porodnice bez obav. Odtekla jí plodová voda, neměla ale žádné kontrakce, zato měla velké dítě a úzkou pánev. Věděla tedy, že ji čekají perné dva nebo tři dny a možná to stejně skončí kleštěmi nebo císařským řezem. A tak to také nakonec bylo. „Nemůžu z toho vinit systém, ale možná kdybych rodila v klidu doma (což bych jako doktorka vědoma si všech rizik neudělala), nebo v pokoji, kde by mi každou hodinu někdo nekontroloval ozvy nebo něco jiného, nechodila tam uklízečka a nezačínaly rodit jiné ženy, možná bych bez stresu a odpočinutá přivedla na svět syna přirozeně,“ říká dnes Glosová.

Tato osobní zkušenost jistě napomohla tomu, že dnes Glosová chce jiným dopřát to, co jí samotné chybělo. Centrum porodní asistence na Bulovce, které – trochu příznačně – slavnostně otevíralo začátkem února sedm mužů včetně premiéra Andreje Babiše, se má stát pilotním projektem humanizace českého porodnictví. To sice patří ke světové špičce v medicínské péči, ovšem selhává v přístupu k pacientům. V porodnictví je ona absence „lidského“ zacházení o to výraznější, že do nemocnice přichází ve většině případů zdravá žena a měla by také tak odejít, pochopitelně s nemluvnětem v náručí. Proto jsou také těhotné ženy méně ochotné snášet rutinní zacházení jako ve fabrice.

Volání po „respektovaných porodech“ je už v Česku roky předmětem emotivních debat. Neuspokojivé situace si nakonec všimli i marketingoví poradci premiéra a samotné ministerstvo zdravotnictví, které označuje centrum na Bulovce za pilotní a podobná zařízení by chtělo rozšířit po celé republice. Má to jen jeden háček a nedostatek zájmu dalších nemocnic jím není – chybějí peníze. Bulovka, kde se změnilo vedení nemocnice i samotné porodnice, to jako jediná zkusila na vlastní pěst. A i ona bude potřebovat státní injekci.

