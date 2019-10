Nájemníci v Mnichově slaví. Soud vyhověl jejich žalobě proti vysokým cenám bydlení

Skokové zvýšení nájmů kvůli modernizaci domů není možné. Tak rozhodl mnichovský soud v případě hromadné stížnosti nájemníků, kteří napadli postup majitele domů. Firma, jež nemovitosti s 230 byty vlastní, chtěla domy zrekonstruovat a náklady promítnout do zvýšení nájmů. Zvýšení bylo oznámeno na konci roku 2018 a mělo k němu dojít o dva roky později.

Od začátku roku 2019 platí v Německu nový zákon, který znemožňuje, aby vlastník nemovitosti promítl náklady na modernizaci nemovitosti ve větší míře do zvýšení nájmů. Je to možné pouze z menší části. Majitel bytů počítal se zvýšením plateb za metr čtvereční mezi 5 a 13 eur (129 až 334 korun). Soud povolil zdražení nájmů maximálně o tři eura (77 korun) na metr.

Agentura DPA uvedla, že se jedná o první úspěšnou hromadnou žalobu nájemníků od změny zákona. Sdružení nájemníků tvrdilo, že se majitel snažil využít na poslední chvíli starší legislativu ke zvýšení nájmů. V některých případech by došlo ke zvýšení nájmu o 163 procent.

Předseda senátu krajského soudu v Mnichově naopak argumentoval tím, že mezi oznámením rekonstrukce a její realizací byla velká časová prodleva, proto je třeba na tento případ uplatnit novou legislativu. Hromadné žaloby mají chránit práva spotřebitelů. V Německu se mohou podávat od listopadu 2018.

Spolek nájemníků rozhodnutí soudu přivítal. „Jedná se o první rozsudek v případě hromadné žaloby ve věci nájmů. Je to krok správným směrem,“ uvedl předseda sdružení Volker Rastätter. „Zvýšení nájmů o tři eura je pro většinu lidí udržitelné,“ dodal. Realitní firma zvažuje odvolání k nejvyššímu soudu v Karlsruhe.

Velký rozruch vyvolal v Německu návrh snížit nájmy v Berlíně, který předložila levicová radní pro výstavbu Katrin Lompscherová. Navrhla snížit nájmy na úroveň 7,96 eura (205 korun) za metr čtvereční. To by znamenalo, že by v hlavním městě Německa byly nájmy v průměru o 40 procent nižší, než je tomu v Praze.

Radikální návrh zatím v zastupitelstvu Berlína blokuje sociálnědemokratická strana SPD. Souhlasí pouze se zmrazením stávajících nájmů po dobu pěti let. V krajním případě hrozí i rozpad koalice, jež nyní v největším městě Německa vládne. Spolu s SPD a Levicí (Die Linke) v ní jsou zastoupeni ještě Zelení.

