Po 13 letech: berlínské letiště má druhý terminál za dvojnásobek ceny

Ředitel firmy Flughafen Berlin Brandenburg Engelbert Lütke Daldrup při slavnostním dokončení druhého terminálu. Ilustrační foto. Autor: Soeren Stache/dpa / Profimedia

Termín otevření nového berlínského letiště byl už šestkrát posunut. Nyní slaví další milník ve svém dlouhém a krkolomném příběhu. Dokončena byla stavba druhého terminálu. To umožní zvýšit kapacitu letiště na více než 30 milionů pasažérů ročně. Tentokrát termín říjen 2020 dodržíme, tvrdí šéf letiště Engelbert Lütke Daldrup. To bude devět let po prvním plánovaném datu otevření vzdušného přístavu.