Bydlení v Berlíně o 40 procent levnější než v Praze? Návrh radní vyděsil investory

Berlínský starosta Michael Müller ze strany SPD se distancoval od návrhu levicové radní Katrin Lompscherové, aby hlavní město Německa výrazně regulovalo výši nájmů. „Nejedná se o návrh berlínského senátu (zastupitelstvo Berlína - pozn. red.), ani o návrh zákona,“ kategoricky odmítl myšlenku, že by město takto výrazně regulovalo nájmy.

Podle něj je nezbytné, aby případné „zastropování“ nájmů bylo v souladu s legislativou Německa. Na druhou stranu ale chce, aby firmy měly zájem najít řešení zajistit dostupné bydlení.

Jaká je situace na trhu s bydlením v Česku?

Stavba bytového domu, ilustrační foto ( Autor: čtk )

Deník Berliner Morgenpost ale uvedl, že senát skutečně připravuje zmrazení nájmů na dalších pět let, kdy by nájemníci v bytech postavených před rokem 2014 neměli platit více než 7,97 eura za metr čtvereční. Dosud se zastupitelé neshodli na výši maximálního nájemného. Zákon by měl platit od roku 2020.

Lompscherová, která vyvolala v Německu svým návrhem pozdvižení, od svého záměru nechce ustoupit. Podle ní by radnice měla vyřešit současné „nájemní šílenství“. Omezení nájmů by zastavilo spekulativní skupování bytů.

Vývoj akcií firmy Deutsche Wohnen od začátku roku:

Vývoj akcií Deutsche Wohnen od začátku roku 2019. ( Autor: tradingview.com )

Zdroj: tradingview.com

Investory svým návrhem vyděsila. Akcie společnosti Deutsche Wohnen, jež v Berlíně vlastní 110 tisíc bytů, ztratily v pondělí několik procent. Hodnota akcií propadla také u firem Ado Properties a Vonovia. Analytik investiční banky Jefferies Thomas Rothaeusler považuje plošné zavedení maximálního nájmu za protiústavní. Zástupci firmy Deutsche Wohnen označili návrh za útok na právní stát.

V Berlíně vládne koalice sociální demokracie, Zelených a Levice. Téma dostupného bydlení je jedním z hlavních témat politiků. Už dříve se spekulovalo o tom, že koalice hodlá vyvlastnit několik tisíc bytů od firmy Deutsche Wohnen. Podle právních expertů by byl takový krok protiústavní. Radnice by musela nabídnout za byty odpovídající cenu.

V současné době jsou v některých čtvrtích Berlína nájmy více než dvojnásobné, než navrhuje levicová radní. V Praze je průměrná cena za metr čtvereční 340 korun. Ceny nájmů se v Berlíně zvýšily za deset let o 90 procent. Opozice z CDU a FDP tvrdí, že by omezení cen nájmů vyvolalo zpomalení výstavby nových bytů i investice do staršího bytového fondu. V Berlíně je 1,9 milionu bytů, 86 procent z nich se pronajímá.

