Komplikace při cestách na jih: Tyrolskem jen po dálnici, země na víkendy uzavře silnice nižších tříd

Uzavírat se budou úseky silnic za sjezdy z dálnice, kam navigační zařízení navádějí motoristy, kteří hledají alternativní cestu. Opatření se týká oblasti Innsbrucku a části dálnice, která vede k Brennerskému průsmyku na hranici s Itálií.

Šéf tyrolské dopravní policie Markus Widmann řekl, že rakouské úřady podnikly takové kroky, aby navigace řidičům uzavřené úseky neukazovaly jako objízdné trasy. Auta tak zůstanou na dálnici.

Zákaz se vztahuje na tranzitní dopravu, lidí mířících do Innsbrucku nebo okolních vesnic se netýká. Poprvé začal platit dnes, na jeho dodržování dohlíží policisté u dálničních sjezdů, kteří na základě vlastního úsudku rozhodují, zda auta mohou pokračovat v jízdě, anebo se mají vrátit na dálnici. Zákaz bude platit do poloviny září vždy od sobotní sedmé hodiny ráno do nedělní sedmé hodiny večer.

Agentura APA uvádí, že o uplynulých víkendech motoristé, kteří se díky navigacím snažili vyhnout dálnici, způsobili komplikace v některých vesnicích mezi Innsbruckem a Brennerem. Jejich starostové si stěžovali, že se stávalo, že mezi auty nemohli projet vozidla záchranářů.

S podobným opatřením jako v okolí Innsbrucku musejí řidiči mezi 13. červencem a 18. srpnem počítat i ve spolkové zemi Salcbursko na dálnici A10, která patří k důležitým tahům směrem na jih. Uzavírat se budou podle místních médií některé sjezdy z dálnic vedoucí k objízdným trasám. O které půjde, se bude rozhodovat podle aktuálně vyhodnocovaných dat. Řidiči se to přímo na dálnici dozvědí díky mobilním dopravním značkám, sjezdy budou zatarasené.

Zákazy se budou v Salcbursku týkat i místních obyvatel. Na dodržování zákazů bude dohlížet policie a soukromé bezpečnostní firmy.

