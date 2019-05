Jsou skutečně magické: houby zpomalují chřadnutí mozku

Mírné zhoršení kognitivních funkcí se projevuje problémy s pamětí a zhoršením vyjadřovacích či rozhodovacích schopností, které jsou větší než ty, jež běžně provázejí stárnutí.

Jak ukázala šest let trvající studie, které se účastnili Číňané starší 60 let, konzumace houbových pokrmů alespoň dvakrát týdně snižuje projevy degradace mozkových schopností o 50 procent. Studie byla zveřejněna v časopise Journal of Alzheimer´s Disease a připomíná, že zhoršení kognitivních funkcí často předchází výskytu demence způsobené Alzheimerovou chorobou.

Objev takových účinků hub je pro vědce překvapivý a povzbuzující, jak uvedl výzkumník Lei Feng z Národní univerzity v Singapuru. „Zdá se, že obecně dostupná ingredience může mít dramatický efekt na neurodegenerativní proces,“ dodal. Studie zmiňuje šestici konkrétních druhů hub, které byly předmětem zkoumání. Šlo mimo jiné o penízovku, hlívu ústřičnou, houbu shiitake či pečárku. Do studie byly zahrnuty houby čerstvé, sušené i naložené.

Za houbový pokrm bylo považováno množství odpovídající hrnku plnému nakrájených vařených hub. Mírnění projevů se přitom zvyšovalo s množství takových pokrmů, které účastníci studie během týdne zkonzumovali.

A kteráže magická látka je za to vše zodpovědná? Tím si vědci nejsou zcela jistí, ale domnívají se, že částečně to může být zásluha aminokyseliny zvané ergothionein, který má silné antioxidační a protizánětlivé účinky.

„Ergothionein je unikátní látka, kterou lidské tělo není schopné syntetizovat. Může jej přijímat jen v potravě a houby jsou jedním z jeho nejvydatnějších zdrojů,“ komentoval výzkum jeho spoluautor Irwin Cheah.

