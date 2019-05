Andrejovo ukradené jídlo

Paroubek tehdy neřekl svá slova jen tak. Byl vždy fascinován statistikami a průzkumy veřejného mínění. Věděl, co na veřejnost zabere, a inspiroval se u kolegů na Slovensku, kde téma už v té době jelo na plné obrátky.

Sociální demokracie pak opatrně téma zvedla, aby nebylo vidět, že se nechává inspirovat svým bývalým předsedou, kterého nota bene už nechce do svých struktur pustit. Její ministr zemědělství Miroslav Toman dokonce přichystal novelu zákona, která dvojí kvalitu zakazuje pod pokutou až padesáti milionů korun. Toman záměr ohlásil na konci dubna.

Už předtím ale téma rezonovalo Evropou, angažovala se v něm zejména europoslankyně za ČSSD Olga Sehnalová, v KDU-ČSL se na to téma zase specializuje její kolegyně z Bruselu Michaela Šojdrová. Vyústěním bylo, že v polovině dubna poslanci schválili nová pravidla ochrany spotřebitelů. Směrnice se jmenuje „Nová politika pro spotřebitele“ a týká se dvojí kvality výrobků a transparentního prostředí pro nákup na internetu. Není to ideální podoba, ale alespoň něco.

Takže abychom to shrnuli: Když se v pondělí na facebookovém profilu Andreje Babiše objevil srdceryvný příspěvek, ve kterém se ptal: „Proč si naše děti nemůžou koupit v obchodě originál zmrzlinu Magnum? Tu pravou. Tu s lepší polevou,“ opakoval tak téma, které Paroubek okopíroval před třemi lety na Slovensku, ČSSD pak proprala v Česku, KDU-ČSL se na něm vezla za dob ministra zemědělství Mariana Jurečky a postavit už se proti němu zvládla jak česká, tak evropská legislativa.

Je to stokrát vyvětrané a de facto vyřešené téma, které má ovšem jednu velkou výhodu. Jde o jídlo. Bytostně se to dotýká každého z nás. Navíc je tu podtext národní identity a veřejnost na to skvěle slyší. Co na plat, že Babiš ho začíná řešit jako absolutně poslední ze všech? Co je platné, že podniky, jež vložil do svěřenských fondů, mají v portfoliu potraviny, které nejsou nepodobné těm „šizeným“ z ciziny? Babiš je navzdory všemu jediný schopný, kdo z tohoto tématu dokáže vyždímat marketingově nejvíc, i když by měl mlčet, protože ho prostě ukradl a neodvedl na něm vůbec nic.

Nejsmutnější na tom je, že to není zpráva o Babišovi samotném (kdyby měl mlčet, když se chlubí něčím cizím a ukradeným, asi bychom z něj nedostali v posledních pár letech ani větu). Je to zpráva o všech ostatních politicích, kteří mu nejsou schopni konkurovat.

