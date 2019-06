Odolnost měst: na změny nejlépe reagují západní metropole

Piccadilly circus v Londýně Autor: CC0 via Pixabay

New York, Londýn, Los Angeles a Tokio jsou dle Indexu odolnosti poradenské společnosti Savills nejodolnější vůči významným proměnám globálního prostředí. A v popředí budou i za deset let. Na páté místo by ale měla v roce 2028 ze současné jedenácté příčky poskočit Šanghaj, a stát se tak „odolnějším“ městem než Chicago. Do první desítky proniknou i další čínské metropole. Prahu Savills do měření kvůli nízkému počtu obyvatel nezahrnula.