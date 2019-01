Robo-doktor, opičí klony, největší radioteleskop. Čína zvyšuje technologický náskok

Čínskou technologickou hitparádu sestavil web LoveMoney.

První robo-doktor

Čínská společnost na rozeznávání řeči iFlytek vyvinula robota Xiaoyi, který v listopadu 2017 hladce prošel lékařskými zkouškami, v Číně tradičně velmi těžkými. Stal se prvním robotem na světě, kterému se to podařilo.

Největší plovoucí sluneční elektrárna

V provincii An-chuej na východě země byla nedávno otevřena největší plující solární elektrárna na světě. Projekt za 151 milionů dolarů může vytopit až 94 tisíc domácností při plném výkonu.

Největší spalovací elektrárna

Již příští rok by se v provincii Šen-čen měla otevřít největší světová elektrárna na spalování odpadu. Třetinu rozptýleného městského odpadu přemění na energii do sto tisíce domácností.

Banka s robotickým personálem

China Construction Bank otevřela loni v dubnu pobočku v Šanghaji, kde obsluhuje umělá inteligence. Zákazníci banky mohou využít i interaktivní přístroje, které využívají virtuální realitu.

Virtuální kolejnice

V říjnu 2017 vyjela ve městě Ču-čou první „smart“ tramvaj, který jezdí na virtuální kolejnici. Oproti klasickému systému tramvají je levnější, ve srovnání s autobusovou dopravou zase ekologičtější.

Opičí klony

Za pomoci stejné metody, díky níž byla naklonována ovce Dolly, se vědcům v Číně podařilo naklonovat opice Zhong Zhong a Hua Hua. Učinili tak další krok směrem ke klonování lidí.

Lesní město

Také v Číně myslí ekologicky. Dokonce staví první „lesní město“ na světě. Vzniká v provincii Kuang-si a po dokončení v něm bude žít třicet tisíc lidí. Čtyřicet tisíc stromů by mělo být ročně schopno absorbovat až deset tisíc tun oxidu uhličitého.

Sonda hledající temnou hmotu

V roce 2015 vypustila Čína do vesmíru sondu Wukong (Opičí král), citlivou na temnou hmotu. Právě tuto tajemnou látku má najít a analyzovat.

První dron pro přepravu lidí

Loni v únoru vzletěl do vzduchu první dron na světě s lidskou posádkou. Stalo se to v čínské provincii Lien-jün-kang. Stroj s názvem Ehang 284 provedl několik cvičných letů, během kterých dosahoval rychlosti až 130 kilometrů za hodinu.

První doručovací dronová služba

Další prvenství v oblasti dronů. Čínská e-commerce společnost JD.com začala pomocí dronů doručovat zboží zákazníkům. V současnosti provozuje 40 dronů v málo dostupných oblastech Číny, v budoucnu ale hodlá službu rozšířit do celé země.

Virtuální realita ve 4K

Čínská obdoba Netflixu, společnost iQIYI, loni představila brýle na virtuální realitu s vysokým rozlišením 4K. Podle svých slov je firma připravena i na nástup 8K.

První auto z 3D tiskárny

Čínská firma Polymaker ve spolupráci s italskou X Electrical Vehicle vytvořila první 3D elektrické auto, které půjde do prodeje. Dojít by k tomu mělo už letos na jaře. Cena jednoho auta se bude pohybovat kolem 10 tisíc dolarů.

Největší radioteleskop

V roce 2016 uvedla Čína do provozu radioteleskop FAST, který je největším svého druhu na světě. Jeho úkolem je kromě jiného zachytávat signály, které by mohly přicházet od mimozemského života. Jeho stavba trvala pět let při nákladech 180 milionů dolarů.

První digitální hlasatel zpráv

Čínská státní tisková agentura Nová Čína loni v listopadu představila digitální hlasatele, kteří po celý den předčítají zprávy. Napodobují při tom hlas, mimiku i gesta skutečných televizních hlasatelů.

První hlubinná těžební loď

Z loděnice Fuijan's Mawei loni v březnu vyrazila první hlubinná těžební loď. Nautilus New Era může fungovat až v mořské hloubce kolem 2,5 kilometru.

První elektrická nákladní loď

V prosinci 2017 vyplula v Číně první plně elektrická nákladní loď. Ironií osudu je, že převážela uhlí.

Největší čistička vzduchu

Čína bojuje se znečištěním ovzduší kromě jiného i za pomoci obrovské čističky vzduchu se stometrovou věží, která už přinesla první uspokojivé výsledky. V plánu už je stavba dalších, ještě větších, čističek.

Nejdelší most přes moře

Velký projekt za 20 miliard dolarů, který byl dokončen loni, spojuje Hongkong, pevninskou část Číny a Macao. Sestává ze tří mostů a tunelu.

Přistání na odvrácené straně Měsíce

Na začátku ledna čínská sonda Čchang-e 4 úspěšně přistála na odvrácené straně Měsíce. Stalo se to poprvé v historii letů do vesmíru. Cílem sondy je probádání Von Karmánova krátere. Ten se nachází v Aitkenově pánvi, jež podle předpokladu vědců vznikla při dopadu velkého tělesa v rané době měsíčních dějin.

