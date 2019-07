Emisní výjimka pro chvaletickou elektrárnu platí. Pardubice se neodvolají, chyběly dva hlasy

• Nový vlastník Litvínovská uhelná uvedl, že chce prodloužit životnost elektrárny až do roku 2029. V srpnu 2015 přejmenoval společnost Elektrárna Chvaletice, a.s. na Sev.en EC, a.s. Společnost má základní kapitál 2,027 miliardy korun a jejím jediným akcionářem je kyperská Indoverse (Czech) Coal Investments Limited ze skupiny Sev.en Energy podnikatele Pavla Tykače.