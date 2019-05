Požadují výjimky, podávají žaloby: energetiky tráví rtuť

Ta žaloba spadla se stolu stejně potichu, jako byla podána. To je s podivem hned ze dvou důvodů. Za prvé, hraje se, pokud ne o samotnou existenci mnoha evropských hnědouhelných elektráren, minimálně o miliardové náklady, které na ně dopadnou. A za druhé, Evropskou komisi nezažaloval nikdo jiný než šestý nejbohatší Čech Daniel Křetínský, respektive společnosti Leag a Mibrag, pod které spadají jeho německé hnědouhelné elektrárny a doly.

Je přitom trochu zvláštní, že se do boje proti směrnici pustil s takovou vervou právě Leag. Horní hranice 175 miligramů oxidu dusíku (NOx) na metr krychlový je příliš nízká pro mnoho znečišťovatelů. Problém budou mít zcela určitě Počerady, Tykačovy Chvaletice, a jak třeba vyplývá ze zprávy německé uhelné komise, v celém Německu se vejdou do limitů pouze čtyři uhelné bloky. Konkrétní elektrárny sice komise neuvádí a vyjádřit se odmítl i Leag, s největší pravděpodobností však projdou právě Křetínského zdroje.

Podle Rolfa Beckerse ze Spolkového úřadu pro životní prostředí by nové limity NOx bez větších potíží měly splnit elektrárny Schwarze Pumpe, Lippendorf a Schkopau. Výjimkou v německém impériu EPH je pouze zastaralá lužická elektrárna Jänschwalde, která se však už nyní postupně odstavuje a tak jako tak se s ní do budoucna příliš nepočítá. Co se týče oxidu dusíku, patří tedy Křetínského německé elektrárny k těm nejčistším. To opravdu nezaznívá v souvislosti s energetickým podnikáním českého miliardáře příliš často.

Znečišťovatelé budou moci vypouštět až 40 procent rtuti nad limit

Problém je však jinde, a sice v druhé látce, které se žaloba týkala. Horní hranice sedm mikrogramů rtuti na metr krychlový okrádá v současnosti nejednoho vlastníka elektrárny či teplárny o klidný spánek. U NOx je vesměs známo, kolik ho kdo produkuje a co je potřeba udělat, aby nový limit splnil. V zásadě se tedy hraje jen o to, zda se vyplatí do drahých technologií investovat.

Kolem rtuti je situace mnohem složitější. Jak upozorňuje mluvčí ministerstva životního prostředí Petra Roubíčková, pro toxickou látku doposud žádná maximální norma stanovena nebyla. Rtuť vypouštěná do ovzduší se sice měřila, ovšem pouze jednorázově, nikoliv kontinuálně, jak požadují nová pravidla. Následně se pak stanovovalo, kolik kilogramů kovového prvku ten či onen zdroj do ovzduší vypustí za celý rok.

Chybí tedy jak metodika měření, tak informace o současné míře vypouštěných škodlivin v požadovaných jednotkách, tedy v mikrogramech na kubík. A hlavně neexistují ani technologie uzpůsobené speciálně pro středoevropské hnědé uhlí, a vlastníci elektráren tak tápou, kolik je to celé bude stát.

„Neexistuje prokazatelně ověřená technologie, kterou bychom mohli jen koupit, nainstalovat a zprovoznit a fungovala by na našem typu uhlí a parametrech spalin. Nacházíme se v etapě výzkumu, vývoje a zkoušek technologií původně vyvíjených v USA pro černé uhlí a technologií vyvíjených pro spalovny odpadů. Proto je nelze jednoduše aplikovat v podmínkách spalování českého hnědého uhlí,“ vysvětluje mluvčí ČEZ Ladislav Kříž.

