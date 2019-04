Znečišťovatelé budou moci vypouštět až 40 procent rtuti nad limit

Producenti emisí i stát aktuálně řeší, jak změřit množství rtuti produkované tuzemskými hnědouhelnými elektrárnami a dalšími znečišťovateli. Příčinou jsou nové evropské limity platné od srpna 2021.

Po tomto datu by koncentrace rtuti vypuštěná do ovzduší neměla přesáhnout 7 mikrogramů na metr krychlový. V současnosti však není jasné, kdo se do nové normy vejde. K měření emisí rtuti sice dochází, ovšem pouze jednorázově, nikoliv kontinuálně, jak požaduje nová evropská legislativa.

Nejdříve je tedy potřeba stanovit postupy, jak rtuť správně měřit. Podle návrhu novely vyhlášky, kterou poslalo ministerstvo životního prostředí do připomínkového řízení, by si přitom mohli znečišťovatelé z naměřených hodnot odečíst až 40 procent v rámci nejistoty měření. To kritizují hnutí Greenpeace, Duha a právní kancelář Frank Bold, které na novelu upozornily.

„Ministerstvo životního prostředí by mělo být tím, kdo razí princip předběžné opatrnosti z hlediska vlivů na zdraví a životní prostředí. Místo toho navrhuje pravý opak - aby výrazně nadlimitní vypouštění toxické rtuti bylo papírově v pořádku,“ reagoval programový ředitel hnutí Duha Jiří Koželouh.

Ministerstvu dále vytýkají, že návrh nekonzultovalo s pracovní skupinou složenou z odborníků, poslanců a zástupců elektráren, která se novými limity zabývá. Podle důvodové zprávy se resort při tvorbě novely inspiroval v Německu. Reakci ministerstva redakce zjišťuje.

Podle žebříčku, který loni sestavilo hnutí Greenpeace s využitím dat za rok 2016, je největším zdrojem rtuti vypouštěné do ovzduší v Česku elektrárna Vřesová, následována elektrárnami Počerady, Kladno, Prunéřov, Mělník, Chvaletice a Tisová.

Elektrárna Chvaletice ze skupiny Sev.en Pavla Tykače už požádala o výjimku z nových limitů pro oxid dusíku a právě pro rtuť. Do nových limitů by se nevešla ani se 40procentním odečtem. Další elektrárny budou pravděpodobně následovat.