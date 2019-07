Studie: Demenci se lze vyhnout, zapomeňte ale na cigarety, alkohol a umělá sladidla

Lidé, kteří už mají v rodině případy Alzheimerovy nemoci, ale sportují, nekouří, nepijí pravidelně alkohol a zdravě se stravují, mají o 32 procent nižší pravděpodobnost, že u nich po 60. roce života propukne neurodegenerativní onemocnění mozku, než ti, kteří nedodržují zásady zdravé životosprávy.

Uvedli to britští lékaři z univerzity v Exeteru na konferenci věnované Alzheimerově nemoci v Los Angeles. Analyzovali data 196 383 evropských pacientů starších 60 let. Z tohoto vzorku lidí se do osmi let projevila choroba v 1769 případů.

„Tento výzkum přináší důležitou zprávu, protože mění fatalistický pohled na demenci,“ řekl jeden z autorů studie David Llewellyn. „Někteří lidé věří, že je nevyhnutelné, že se u nich vyvine demence kvůli jejich genům,“ vysvětlil.

domov důchodců, ilustrační foto ( Autor: shutterstock )

Lidé, kteří konzumují hodně cukru a soli, kouří, nevykonávají fyzickou aktivitu a nadměrně pijí alkohol, jsou pravděpodobnějšími adepty na rozvoj této nevyléčitelné nemoci.

Už v roce 2017 američtí kardiologové prokázali, že denní konzumace umělých sladidel až trojnásobně zvyšuje riziko onemocnění demencí nebo mozkovou mrtvicí. Rovněž užívání antidepresiv a dalších léků ovlivňujících činnost mozku vede k vyšší pravděpodobnosti výskytu demence.

V roce 2015 byla Alzheimerova choroba celosvětově diagnostikována u 30 milionů lidí, do roku 2050 podle Světové zdravotnické organizace stoupne počet trojnásobně. Ve většině případů se projevuje u pacientů starších 65 let, okolo 5 procent případů připadá také na mladší lidi. Léčba nemoci patří mezi finančně nejnákladnější. V Česku jí trpí 150 tisíc lidí, za třicet let to může být přes 400 tisíc.

