Financování péče o staré a potřebné se musí změnit. Jinak se stát nedoplatí

Letos je to o to pikantnější, že vláda dala poskytovatelům silný argument – svým nařízením zvedla zaměstnancům v sociálních službách platy, ale už na jejich dorovnání krajům neposlala peníze v plné výši. A ty vzkázaly vládě: Buď pošlete dvě miliardy navíc, nebo se bude propouštět, a vy ohrozíte seniory, lidi v nouzi a bezprizorní děti.

Přetahovaná mezi ministryní sociálních věcí Janou Maláčovou a kraji spolu s Asociací poskytovatelů sociálních služeb, následně medializované přestřelky mezi Maláčovou a ministryní financí Alenou Schillerovou o tom, kde ty peníze navíc „najít“, nicméně jasně ukázaly, že celý systém financování je zralý na změnu.

A především na vytvoření koncepce, jak dál. Stárnutí populace a s tím spojený hlad po těchto službách je neoddiskutovatelný a erár lije do systémů další a další miliardy, přesto to nestačí.

Maláčová se Schillerovou nakonec vyjednaly kompromis. MPSV pošle ze svých zdrojů půl miliardy, stejnou sumu našly finance a zhruba 1,5 miliardy zajistí dotační programy. Jenomže kýžený smír nepřišel. Není totiž jasné, jestli to bude stačit. Vláda se nicméně usnesla, že se už k dofinancování sociálních služeb nebude vracet. Z návrhu rozpočtu na příští rok je navíc patrné, že resort má mít vyčleněnou pro sociální služby na příští rok stejnou sumu jako letos – 15,7 miliardy korun. Suma je to sice nejvyšší za posledních deset let – od roku 2007 vzrostla ze 7,1 miliardy, tedy téměř o 7,6 miliardy – nicméně se ukazuje, že nestačí.

Celý článek čtěte v aktuálním vydání týdeníku Euro, které vychází 15. července. V elektronické verzi ke stažení v App Store a na www.alza.cz/euro