„Cestování se zvířaty v zájmovém chovu po členských zemích Evropské unie je možné za podmínek stanovených příslušným unijním nařízením. Zvířaty v zájmovém chovu jsou míněni především psi, kočky a fretky. Pravidla platí pro neobchodní přesuny, tedy takové cesty, jejichž cílem není prodej či převod vlastnictví zvířete na jinou osobu,“ vysvětluje mluvčí Státní veterinární správy Petr Vorlíček.

Při cestě se psem, kočkou nebo fretkou do jiného členského státu EU, musí být zvířecí společník označen mikročipem splňujícím příslušné ISO normy pro mikročipy a čtecí zařízení.

Uznáváno je také označení zvířete tetováním, musí však být jasně čitelné a prokazatelně provedeno dříve než 3. července 2011.

NÁŠ TIP:

Jednoho člověka může při neobchodní cestě se psem, kočkou nebo fretkou do zahraničí v rámci EU doprovázet maximálně 5 kusů těchto zvířat.

Tento počet může být navýšen pouze v odůvodněných případech, například při účasti na soutěžích, výstavách či sportovních akcích.

Evropský zvířecí pas

Před cestou si chovatel musí u schváleného soukromého veterinárního lékaře zajistit pro své zvíře pas, který platí ve všech členských státech EU.

V pasu musí být uvedena osoba, kterou zvíře do zahraničí doprovází, touto osobou bývá zpravidla majitel. Pokud zvíře doprovází někdo jiný, musí mít v takovém případě písemné zmocnění majitele.

Poplatek za vystavení pasu se v ceníku veterinárních lékařů pohybuje kolem 400 korun, pas stojí 95 korun.

Pes, kočka či fretka starší 12 týdnů musí být platně očkováni proti vzteklině. Cestovat může zvíře až 21 dní po jeho provedení nebo v případě přeočkování, které proběhlo ještě v době platnosti předchozího očkování, může cestovat hned. Před očkováním a vydáním pasu musí být zvíře očipováno.

Chystáte se na dovolenou?

Se psem do Británie

Pokud se jedná o cestu se psem do Velké Británie, Irska, na Maltu či do Finska, bude zde ještě další podmínka. Pes musí být odčerven (ošetřen proti echinokokům), a to 120 až 24 hodin před vstupem na území těchto států. Pozor, tento úkon musí být soukromým veterinárním lékařem zároveň potvrzen do pasu.

Cestování se zvířaty mimo EU

Pro cestování se zvířetem mimo území EU musí být splněny dovozní podmínky stanovené konkrétní třetí země. Tyto podmínky by si měla doprovázející osoba zjistit buď přímo u kompetentní veterinární autority, nebo na zastupitelském úřadě dané třetí země.

V případě, že třetí země dovozu vyžaduje vystavení veterinárního osvědčení a nemá specifikovány vlastní dovozní podmínky, lze pro cestování se psy nebo kočkami, za předpokladu obdržení souhlasu kompetentní veterinární autority dané třetí země, použít obecné veterinární osvědčení pro psy a kočky.

NAŠE RADA:

Více informací o cestování do třetích zemí, včetně kontaktů na veterinární autority některých z těchto států, naleznete zde.

V případě neobchodního přesunu zvířat v zájmovém chovu jsou podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, místně příslušnou krajskou veterinární správou Státní veterinární správy účtovány správní poplatky.

Správní poplatky účtované Státní veterinární správou za vydání veterinárního osvědčení k vývozu za jedno zvíře: 50 Kč za vydání veterinárního osvědčení k vývozu za více než jedno zvíře: 100 Kč za úřední ověření pasu nebo jiného identifikačního dokladu zvířete: 50 Kč

Pozor musí dát cestující se zvířetem i na průjezd tranzitními zeměmi. V případně přesunu do třetí země přes některý z členských států EU musí být splněny podmínky pro přesun v rámci EU uvedené na odkazu Cestování se psy, kočkami a fretkami z České republiky do členských států EU.

Zapomenout se nesmí ani na podmínky pro zpětný návrat ze zahraničí do Česka. Podrobnosti naleznete na odkazech Cestování se psy, kočkami a fretkami do České republiky z vyjmenovaných třetích zemí a Cestování se psy, kočkami a fretkami do České republiky z ostatních třetích zemí.

