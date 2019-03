Bransonův boj s klimatickou změnou: Ať firmy platí dividendy na obnovitelné zdroje

Branson nesouhlasí s tzv. uhlíkovou daní, která je vybíraná podle obsahu uhlíku ve fosilních palivech. Podle Bransona tyto daně, ačkoliv dobře myšlené, nikdy nepřinesly dostatek prostředků a neměly potřebnou podporu veřejnosti ani vlád. Jako příklad uvádí Austrálii, kde nová vláda zrušila zavedení uhlíkové daně, o které se zasadil předchozí kabinet. Zároveň připomíná, že stát Washington na severozápadě USA už dvakrát během dvou let hlasoval proti zavedení této daně.

Zakladatel firmy Virgin vidí řešení v tzv. dividendě na obnovitelnou energii, kterou by měly platit všechny firmy na světě. Její výše by mohla procentuálně odpovídat navrhované uhlíkové dani. Vybrané prostředky by podle něj „nezmizely ve vládních pokladnách“, ale dále by se investovaly do vývoje nových technologií, které využívají obnovitelné zdroje.

Podle Bransona by se díky dividendě vybraly v příštích letech miliardy dolarů, které by zajistily definitivní příklon k obnovitelným zdrojům. To by přineslo i miliony nových pracovních míst, které by vznikly na základě „revoluce v klimatické změně“.

Ceny paliv by podle Bransona sice mohly krátkodobě stoupnout, postupně by se ale díky vyšší konkurenci začaly rapidně snižovat a v budoucnu už by nezdražily. Z nižší ceny paliv by pak profitovala i světová ekonomika.

„Je to win-win situace pro všechny,“ myslí si Branson. „Vítězství pro společnosti, vítězství pro jejich zaměstnance, vítězství veřejnosti, vítězství pro nová pracovní místa, vítězství pro vlády a především vítězství pro náš nádherný svět.“

