Další krůček k rychlodráze na letiště. SŽDC požádala o územní rozhodnutí

Podané žádosti se týkají chystané modernizace úseků Praha-Bubny - Praha-Výstaviště, Praha-Ruzyně - Kladno a Kladno - Kladno-Ostrovec. V současnosti SŽDC připravuje na tyto úseky výběrová řízení na zpracování dokumentace pro stavební povolení. K realizačně složitému úseku mezi pražskými stanicemi v Dejvicích a Veleslavíně pak SŽDC nyní pořádá porady k přípravě dokumentace pro územní řízení. Organizace letos rozhodla, že úsek by měl být veden pod zemí.

„Jsem rád, že na několika úsecích už se blížíme k územnímu rozhodnutí, což je u liniových staveb jeden z nejdůležitějších milníků. Příští rok bude z hlediska povolovacích procesů klíčový a já pevně věřím, že se nám podaří najít rozumné kompromisy mezi veřejným zájmem a zájmy majitelů dotčených pozemků,“ uvedl generální ředitel SŽDC Jiří Svoboda. Organizace podle něj reaguje mimo jiné na dynamický rozvoj letecké dopravy v Česku a investice do infrastruktury, které do budoucna připravuje například Letiště Praha.

SŽDC rozdělila celou trať do sedmi částí, které se budou realizovat samostatně. V současnosti se pracuje pouze na Negrelliho viaduktu.

O modernizaci trati do Kladna a vybudování železničního spojení na letiště v Ruzyni se mluví od 90. let. Nové spojení má být elektrizované, vedené po dvou kolejích a mělo by umožnit provoz vlaků jedoucích na letiště i do Kladna v desetiminutových intervalech. V budoucnu by u letiště mohla vést i vysokorychlostní trať z Prahy do Drážďan. Možnosti této trati aktuálně řeší studie proveditelnosti.

