Mezi elitou: Ruzyně aspiruje na nejlepší evropské letiště

Jen pár dní poté, co pražské letiště ohlásilo rekord s 15,5 milionu odbavených cestujících a zveřejnilo plány na 27miliardové investice, získalo šanci stát se nejlepším evropským letištěm. Vzdušný přístav postoupil mezi pětici finalistů prestižní soutěže The ACI Europe Best Airport Awards 2018.