Stavba metra D: dopravní podnik zahájí geologický průzkum za 1,58 miliardy korun

V první fázi vznikne trasa mezi Pankrácí, Novými Dvory a pokračovat bude do Depa Písnice a budou na ní jezdit vlaky bez řidiče. Náklady jsou odhadovány na 57 miliard korun. V budoucnu má vzniknout úsek z Pankráce na Náměstí Míru. Investorem stavby bude DPP.

„V pondělí (27. května) tam začnou najíždět bagry a začnou se oplocovat pozemky. Slavnostní zahájení stavby metra bude 20. června, sám si vezmu lopatu. Geologický průzkum děláme z toho důvodu, abychom předešli problémům, které se vyskytly při stavbě tunelu Blanka, kdy došlo ve Stromovce k propadům půdy,“ řekl náměstek primátora Adam Scheinherr (Praha Sobě).

Průzkum se uskuteční na Pankráci na několika místech. Šachty, štoly a další podzemní prostory, které při průzkumu vzniknou, nebudou zasypány, ale využity pro metro. Vytěžené šachty a štoly jsou naplánovány v místech, kde se budou nacházet traťové tunely, přestupní chodby nebo poslouží pro vzduchotechniku.

Z celkové částky půjde podle přehledu nákladů průzkumu, na samotný průzkum zhruba 1,28 miliardy korun. Dalších 145 milionů bude stát monitoring. Zbylé peníze pak půjdou mimo jiné na pasportizaci a část z nich je vyčleněna jako rezerva.

Vedení Prahy a DPP stále řeší problém s chybějícími pozemky nutnými pro stavbu. V současné době jednají například s majiteli pozemků v Krči. S nimi již byla podepsána tzv. iniciální dohoda týkající se pozemků u Nádraží Krč. Problémy má město kolem budoucích stanic Libuše, Písnice a Depo Písnice, kde jej čekají pravděpodobně rozsáhlejší směny pozemků.

Pražští radní na začátku dubna rozhodli, že Praha nechá pro každou stanici z Pankráce do Písnice vypracovat návrhy výtvarných řešení. Ty upraví původně navrženou podobu některých prvků ve stanicích. Z nich pak speciální komise vybere vítěze. Pro stanici Náměstí bratří Synků, která je součástí úseku z Pankráce na náměstí Míru, město rozhodlo, že uspořádá architektonickou soutěž na její podobu.

Rozhodnutí rady schvalují i opoziční zastupitelé. „Je to dobrá zpráva. Ze všech stran se snášela většinou nespravedlivá kritika na předchozí vedení města, tak by teď bylo fér říct, že celý projekt metra D do současného stavu dotáhla právě předchozí rada společně s DPP a i soutěž na geologický průzkum byla vypsána ještě před volbami,“ uvedl zastupitel a poslanec Patrik Nacher (ANO).

