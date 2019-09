Dvojhlas Spojených sil pro Prahu: Mýto bude, nebo ne

Lídr Pirátů Zdeněk Hřib, lídr Spojených sil pro Prahu Jiří Pospíšil a lídr Prahy Sobě Jan Čižinský Autor: čtk

Pražští zastupitelé TOP 09 odmítají zavedení mýtného v hlavním městě do doby, než se dostaví jeho vnitřní i vnější okruh. Není to na pořadu dne, sdělil dnes předseda zastupitelů TOP 09 a europoslanec Jiří Pospíšil. Záměr mýtného představil tento týden náměstek primátora Petr Hlubuček (STAN). Obě strany jsou přitom součástí Spojených sil pro Prahu. Podle Hlubučka chce magistrát jednat s ministerstvem dopravy o změně zákona, která by zavedení mýtného umožnila.