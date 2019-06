Ekologové kritizují plán zlepšování ovzduší v Praze. Není konkrétní, tvrdí

Velkou část stávajícího plánu, který byl schválen v roce 2016, loni zrušil soud na základě napadení ze strany organizace Frank Bold, která je členem Zeleného kruhu. Doprava v metropoli způsobuje většinu znečištění.

Asociace sdružuje také spolky Arnika, AutoMat, Pražské matky a Centrum pro životní prostředí a zdraví (CPZPZ). Jejich zástupci dnes zdůraznili, že v Praze velkou většinu znečištění nepopiratelně způsobuje automobilová doprava. Miroslav Šuta řekl, že v metropoli dlouhodobě nejsou plněny limity stanovené evropskou legislativou, i když výjimka státu vypršela už v roce 2011. Evropská komise kvůli tomu s českým státem řízení o neplnění povinností, tzv. infringement, pro hodnoty polétavého prachu a oxidů dusíku. To může vyústit až do žaloby u Evropského soudního dvora, který může proti českému státu uvalit sankce.

Stát má na základě zákona na ochranu ovzduší povinnost zpracovat krajské programy zlepšování kvality ovzduší. Větší část toho pražského loni zrušil soud. „Jednalo se pouze o politickou proklamaci, která neobsahovala žádná konkrétní opatření a žádný časový plán,“ uvedla Eliška Beranová z organizace Frank Bold, která žalobu na pražský i některé další programy podala.

Ministerstvo životního prostřední nyní pracuje na aktualizaci pražského programu. Beranová upozornila na to, že novelou zákona na ochranu ovzduší si ministerstvo prodloužilo termín na vypracování aktualizace ze tří na čtyři roky. Akční plán, stanovující konkrétní harmonogram, pak má být schválen do roka od schválení samotného programu. „Dostali jsme se do situace, kdy teprve na počátku roku 2019 začala být připravována aktualizace plánu pro Prahu a akční plán by měl být přijat až v polovině roku 2021,“ uvedla.

Obří projekt uskladnění CO2: evropské přístavy ho chtějí pumpovat pod moře

Spolkům se od ministerstva podařilo získat návrh aktualizace, který podle nich dostatečně neakcentuje nutnost ve městě omezovat motorovou dopravu. Podle Jaroslavy Johnové ze spolku Pražské matky v Praze připadá na 1000 obyvatel přes 800 motorových vozidel, což přispívá k tomu, že znečištění v metropoli je v přepočtu na jednotku plochy nejvyšší ze všech krajů. Důraz je v návrhu podle Johnové nicméně kladen na snižování emisí prostřednictvím například elektromobility, ale schází konkrétní závazek ke snížení motorové dopravy jako takové.

Návrh obsahuje řadu opatření, o kterých se v metropoli mluví delší dobu. Jedná se například o zavedení mýtného systému pro vjezd do centra, nízkoemisní zóny či zakrytí Spořilovské ulice, která nyní nahrazuje nedostavený okruh. Současné vedení metropole mluví také o posilování kolejové dopravy včetně městské železnice, výsadbě zeleně, lepší kontrole technického stavu vozidel, zavedení emisních požadavků pro lodě či o zvýšení parkovacího poplatku. Připravuje se také vyhláška zakazující topení uhlím.

Největším problémem v metropoli, způsobeným zejména dopravou, jsou hodnoty prachových částic označovaných jako PM10. Ty jsou velmi malé a při vdechnutí se usazují v plicních sklípcích, odkud se dostávají do krevního oběhu a roznášejí rakovinotvorné látky. Podle Šuty z CPZPZ statistické odhady hovoří o tom, že znečištění ročně v Praze vede k úmrtí více než 300 lidí.

