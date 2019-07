Bezemisní Praha? Bursík chystá mýto, bioplynku a podporu elektromobility

Nebude to mít jednoduché. Deklarace, že Praha sníží množství emisí oxidu uhličitého o 45 procent do roku 2030 a do roku 2050 by pak metropole měla být bezuhlíková, je dost ambiciózní.

Že by mohla ostatní města od Prahy opsat konkrétní recepty, nebo se alespoň inspirovat, jak toho dosáhnout, se zatím příliš říci nedá. Konkrétní kroky má navrhnout právě Bursík. Na veřejnost zatím prosáklo, že by si město chtělo pořídit bioplynovou stanici, která bude zpracovávat organický odpad. Na bioplyn by pak podle představ radního pro životní prostředí Petra Hlubučka (Společně pro Prahu) měla jezdit auta Pražských služeb nebo třeba autobusy.

Omezit výfukové plyny by prý Praha mohla zavedením mýta při vjezdu do centra, což se ale podle expertů jeví bez dostavby vnitřního a vnějšího okruhu jako dost obtížně realizovatelný nápad. Pár takových studií by se v šuplících jistě našlo. Navíc se zdá, že například v trasování pokračování Pražského okruhu na severu není ani koalice jednotná.

Město chce také podpořit elektromobilitu a tvoří plán, jak udělat nabíjecí stanice z lamp městského osvětlení, spoléhat ale v tuto chvíli na to, že z nich budou Pražané během pár let masově sosat energii pro svá auta, je dost optimistické. Zároveň je z usnesení rady zřejmé, že radnice chce významně změnit pravidla nákupu elektrické energie pro svoje potřeby a všech svých podřízených organizací s výhledem pokrytí alespoň poloviny spotřeby do roku 2030 z obnovitelných zdrojů. Stejný postup chce pak rozšířit i mezi ostatní spotřebitele energie ve městě.

Ambiciózní klimatický plán: Praha v žebříčku měst chybí

Doprava v Praze, ilustrační foto ( Autor: Profimedia.cz )

Jak to chce udělat? Potřeba prý vyvolá výstavbu nových „obnovitelných“ kapacit, tvrdí se v usnesení. Představa metropole obehnané třeba pásem solárních panelů, které by dokázaly pokrýt její spotřebu, je bizarní. Odborníci nicméně soudí, že splnit tento závazek není nemožné - už teď se některé firmy (především ty se zahraniční matkou) dobrovolně rozhodly, že budou nakupovat jen „zelenou“ energii -, ale je jasné, že to bude drahé. A jak to dopadne, až třeba dopravní podnik spočítá, o kolik by se měly zdražit jízdenky, aby to vycházelo?

