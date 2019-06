Praha plánuje novou vlakovou linku. Propojila by Smíchov, Vršovice a Běchovice

„Jelikož spuštění této linky závisí i na dalších zastávkách na trase, předpokládáme její spuštění přibližně v roce 2022. Soutěž na dopravce této linky předpokládáme současně s připravovanou soutěží na elektrickou linku S49 (Praha-Roztoky u Prahy), termín vyhlášení soutěže zatím není znám,“ uvedl Drápal.

Linka S61 by ve finální podobě měla jezdit ze železniční stanice Praha-Smíchov do Vršovic a dále do zamýšlené zastávky na Zahradním Městě. Odtud by jezdila do zastávky Praha-Malešice, kde by bylo možné přestoupit na metro. Linka by končila v Běchovicích.

Kromě zamýšlené zastávky na Zahradním Městě je nutné ve Vršovicích vybudovat čtvrté nástupiště, které by bylo směrem k Michli. Sloužilo by primárně pro novou příměstskou linku. Na jejím vybudování by se finančně se Správou železniční dopravní cesty (SŽDC) podílela Praha. Podle dokumentu, který měl minulý týden na programu jednání magistrátní dopravní výbor, by mělo město přispět 12,5 milionu korun.

Pro fungování linky v celé zamýšlené trase je nutné navíc vyřešit problémy s nízkou kapacitou na železničním mostě mezi Smíchovem a Podskalím. Do té doby, než se tak stane, vlaky by jezdily pouze mezi Vršovicemi a Běchovicemi, a to v intervalu 30 minut ve špičkách pracovního dne a 60 minut v ostatní časy. V konečné podobě se podle dokumentu předpokládá interval 30 minut celodenně a celotýdenně.

Vlaky začaly být do PID výrazněji zapojovány po povodních v roce 2002, kdy nahrazovaly některá spojení, která přerušila velká voda. Lidé využívali vlaky například při cestě ze Smíchova na druhý břeh, když částečně nejezdilo metro B. První linka s označením S se objevila o asi pět let později.

V Praze jezdí více než desítka linek označených písmenem S, v rámci celé PID zahrnující i středočeské spoje jich je asi pět desítek.

