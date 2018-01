Zpráva OLAF o Čapím hnízdu obsahuje slovo podvod, tvrdí Michálek

Zpráva Evropského úřadu pro boj proti podvodům (OLAF) o Čapím hnízdu odpovídá policejnímu spisu a obsahuje i slovo podvod. Uvedl to člen sněmovního mandátového a imunitního výboru Jakub Michálek (Piráti) potom, co dokument pročetl na pražském policejním ředitelství. Podle Kateřiny Valachové (ČSSD) zpráva neobsahuje nic podstatného nad to, co už je ve vyšetřovacím spisu české policie.