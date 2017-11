Agrofert neoprávněně hospodaří na 1700 hektarech, i tak na půdu pobírá dotace

Zmíněných 1700 hektarů půdy nemá jasného majitele. Agrofert je tedy nevlastní, ani je nemá v nájmu. Přesto na většinu pozemků pobírá dotace od Evropské unie. Rozlohu pozemků spočítal Radiožurnál z veřejně dostupných databází.

Mluvčí Agrofertu tvrdí, že jednotlivé společnosti holdingu hospodaří na zemědělských pozemcích v souladu s platnými předpisy. „Při výkonu užívacích práv nutně přichází do styku s historickými dohodami, které uzavřeli v jejich okolí další zemědělští podnikatelé. Koncern Agrofert bezesporu není v Česku jediným, kdo se v dané, historicky vzniklé situaci nachází, ovšem na rozdíl od jiných subjektů se snaží situaci narovnat,“ řekl rozhlasu. Agrofert se podle něj snaží majitele aktivně dohledávat.

Hospodařením na půdě, kterou nevlastní, i pobíráním evropských dotací na ni ale podle právníků zřejmě firmy Agrofertu spáchaly trestné činy. „Z hlediska soukromého práva je to bezdůvodné obohacení, takový squatting, prostě - vlezl jsem někomu do bytu. A z hlediska trestního práva je to buď přímo podvod, anebo velmi zjednodušeně dotační podvod. Ostatně máme dva nebo tři rozsudky, které říkají - ano, to je trestný čin na úkor EU, je to neoprávněné čerpání dotací,“ řekl Radiožurnálu právník Václav Vlk.

Problémy s neoprávněným hospodařením se podle rozhlasu týkají i doby, kdy byl Babiš majitelem Agrofertu a zároveň vicepremiérem a ministrem financí. Babiš se nyní potýká s podezřením z podvodu v kauze padesátimilionové dotace na výstavbu farmy Čapí hnízdo. Policie zaslala do Sněmovny žádost o vydání Babiše a místopředsedy ANO Jaroslava Faltýnka k trestnímu stíhání. Dnes se jí začne zabývat sněmovní mandátový a imunitní výbor.

