Ministerstvo financí navrhlo vyjmout Čapí hnízdo z akcí financovaných EU

Výbor regionální rady Regionálního operačního programu (ROP) Střední Čechy by mohl jednat o vyjmutí farmy Čapí hnízdo z evropského financování kolem 15. ledna, řekla předsedkyně výboru a hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO). Odmítla obavy některých opozičních politiků, že chce svolat jednání záměrně v pozdějším termínu.



Hejtmanka uvedla, že na pátek je k ní objednán ředitel úřadu regionální rady Kamil Munia. „Budeme to řešit, na kdy to svoláme a jaký program bude. Myslím, si, že to nemá cenu protahovat, určitě to proběhne nejdříve, jak jen to bude možné,“ dodala.



Člen výboru regionální rady za opoziční TOP 09 Jan Jakob obdržel informaci, že výbor by se měl Čapím hnízdem zabývat na přelomu ledna a února. Žádal o jednání v dřívějším termínu. Obával se převolení výboru na krajském zastupitelstvu, které se má sejít koncem ledna.



Výbor v současném složení byl ustaven po krajských volbách. Původní koalice ANO, STAN, ODS a Nezávislých Středočechů se však loni rozpadla. Kraj nyní vedou ANO a ČSSD s podporou KSČM a strany současné koalice nemají ve výboru většinu. Další člen výboru za opoziční STAN Věslav Michalik ale změny nepředpokládá, i když je nevyloučil. Poukázal na to, že o práci ve výboru, který už prakticky o ničem nerozhoduje, politici nemají moc zájem. Přišlo by mu zvláštní, kdyby byl převolen jen kvůli jednomu hlasování. „Nevím, proč by měla nová koalice prahnout po výměně členů výboru, který je zcela bezvýznamný,“ namítl. Hejtmanka ale uvedla, že do výboru by se změnou krajské rady mělo znovu volit. Určitě se to ale podle ní nestane před jednáním o vyjmutí projektů z evropského financování.