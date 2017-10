Babiš, Faltýnek a další. Policie v kauze Čapí hnízdo obvinila 11 lidí

Stíhání poslanců bude podle mluvčí Městského státního zastupitelství Štěpánky Zenklové přerušeno poté, co ve Sbírce zákonů vyjde osvědčení od Státní volební komise, že byli oba zvoleni do Poslanecké sněmovny. To bude pravděpodobně v úterý.

„Usnesení o zahájení trestního stíhání bylo rozesláno celkem 11 lidem, všichni si ho převzali a všichni proti němu podali stížnost, o které rozhodne státní zástupce,“ řekla Zenklová. Upozornila na to, že i když bude stíhání v případu Babiše a Faltýnka přerušeno, u dalších devíti obviněných bude pokračovat. Zda policie o vydání poslanců požádá znovu a kdy tak případně učiní, nechtěla mluvčí komentovat.

Babiš i Faltýnek vinu popírají. Kauza je měla podle nich poškodit před volbami. Deník Právo už dříve uvedl, že obviněno bude všech 11 lidí, které policie zmínila v žádosti o Babišovo a Faltýnkovo vydání. V dokumentech figuruje Babišova nynější manželka Monika Babišová, Babišovy děti Adriana Bobeková a Andrej Babiš a exministrův švagr Martin Herodes. Policie zmiňuje i členy představenstva společnosti ZZN Pelhřimov, která dříve Čapí hnízdo vlastnila, Zdeňka Kubisku a Jana Platila, a tehdejší představenstvo společnosti Farma Čapí hnízdo Janu Mayerovou, Josefa Nenadála a Luďka Kalivodu.

Společnost Farma Čapí hnízdo, ještě pod názvem ZZN AGRO Pelhřimov, patřila do přelomu let 2007 a 2008 do Babišova Agrofertu. V prosinci 2007 se přeměnila na stejnojmennou akciovou společnost s akciemi na majitele. Jediným akcionářem byla akciová společnost ZZN Pelhřimov. Podle vyšetřovatelů však ke změně nebyl ekonomický ani podnikatelský důvod.

Kvůli změně nebylo možné dohledat majitele firmy, a ta tak získala padesátimilionovou evropskou dotaci v programu pro malé a střední podniky. Po několika letech, kdy dodržovala dotační podmínku, se společnost vrátila pod Agrofert.

