Zeman loni odmítal, že by Babišovi mohl udělit abolici. Podle Hradu názor nezměnil

„Proboha, v žádném případě ne, protože on sám se musí očistit. … Nezměním tento názor, protože bych se tím naprosto zesměšnil,“ řekl Zeman 25. ledna 2018 v debatě ČT se svým protikandidátem Jiřím Drahošem. Reagoval tím na dotaz moderátorky, zda by udělil Babišovi abolici a zda v této věci nezmění názor. Uvedený výrok z prezidentské debaty začali sdílet uživatelé sociálních sítí po Zemanových slovech, že nyní je rozhodnutý případné obnovené Babišovo stíhání zastavit.

„Pan prezident názor nezměnil. Pokud by nebylo pravomocně trestní stíhání zastaveno, o abolici by nebyla řeč,“ napsal dnes na twitteru prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček.

Trestní stíhání premiéra a dalších obviněných zastavilo před týdnem městské státní zastupitelství v Praze. Usnesení je pravomocné. Nyní ho dostane na stůl nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman, který může rozhodnutí potvrdit, nebo zrušit. Na přezkoumání má tři měsíce.

Zemanovo vyjádření o abolici v čase 9:33:

„Když se do toho už nebude vrtat, tak bude klid a budu rád. Kdyby se do toho vrtalo, tak prezident má ústavou dané právo abolice,“ řekl ve čtvrtek Zeman v televizi Barrandov. „Pokud by to bylo nutné, a já věřím, že to nutné nebude, pak bych k tomuto ústavnímu kroku sáhl,“ dodal. Případnou abolici podle ústavy musí spolupodepsat předseda vlády či jiný pověřený člen kabinetu. Opozice označilo Zemanovo vyjádření za pohrdání právem, degradaci justice nebo důkaz toho, jak nehorázně se chová mocenské duo Zeman-Babiš.

Připomeňte si hlavní milníky případu: jak šel čas s Čapím hnízdem

Pražští žalobci vysvětlili zastavení stíhání tím, že společnost Farma Čapí hnízdo splňovala podmínky definice malého a středního podniku. Právě pro ně přitom byla určena padesátimilionová evropská dotace, kterou farma v létě 2008 získala.

Prezident řekl, že před tímto rozhodnutím státních zástupců by s abolicí váhal. „Pokládal bych to za poněkud svévolné,“ podotkl. Nyní by ale pokračování trestního stíhání považoval za politické rozhodnutí. Babiš tvrdí, že se žádný trestní čin nestal, a abolice proto nebude potřeba. Stíhání kromě něj čelili i jeho blízcí a bývalí představitelé společnosti Farma Čapí hnízdo.

