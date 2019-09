Babiš podváděl, ale nespáchal podvod. Co uchránilo premiéra před soudem?

Když jsem v červenci 2015 připravoval reportáž o farmě Čapí hnízdo, na základě které bylo později podáno trestní oznámení, bylo od počátku zřejmé, že prokázat Andreji Babišovi úmysl poškodit evropské daňové poplatníky nebude jednoduché. I když vše vypadalo celkem jasně a my jsme si tehdy vůbec jako první dovolili napsat k textu tento titulek: „Babiš zakrýval vlastnictví Čapího hnízda, aby získal evropské miliony.”

A na tomto se během čtyř let nic nezměnilo. Potvrdil to i státní zástupce Šaroch ve svém usnesení o zastavení trestního stíhání, které ve čtvrtek zveřejnilo Městské státní zastupitelství v Praze. Tento titulek jsme zvolili i proto, že dotační specialistka Jana Mayerová, která žádost o padesátimilionový příspěvek z Evropské unie zpracovávala, přiznala, že celý kolotoč převodů okolo Čapího hnízda byl účelový.

„Je to od začátku projekt Andreje Babiše. Nejprve chtěl Čapí hnízdo jen jako svoji soukromou rezidenci. Dotaci ve výši 50 milionů bylo možné udělit jen malé či střední firmě. Tyto podmínky samozřejmě Agrofert ani Imoba nesplňuje. Proto byla vytvořena zcela samostatná společnost, která peníze mohla legálně získat,” uvedla později obviněná Mayerová.

Ve vyšetřování Čapího hnízda však během posledního roku nastal nečekaný zlom, který nakonec přesvědčil i žalobce Šarocha, aby Babišovo trestní stíhání zastavil, i když je to v českých podmínkách krajně neobvyklé a podobných případů zastavení stíhání těsně před obžalobou je naprosté minimum.

Do hry totiž vstoupili bankéři z HSBC, kteří popřeli pravdivost svých vlastních záznamů z materiálů banky o tom, že farma byla ve skutečnosti dceřinou společností Agrofertu. To přitom měli bankéři ve svých záznamech černé na bílém. Kdyby se za farmu nezaručil český chemicko-potravinářský kolos, nemohla by ani získat tak velkorysé financování.

Připomeňte si hlavní milníky případu: jak šel čas s Čapím hnízdem

Bankéře se nedařilo během celé fáze prověřování případu vyslechnout a svou výpověď poskytli až na konci loňského roku, tedy tři roky po zahájení trestního řízení ve věci. Proč bankéři se svou výpovědí tak dlouho otáleli a z jakého důvodu naprosto překvapivě popřeli své vlastní záznamy, Šarochova zpráva podrobně nerozvádí.

Nápadně to ale připomíná jinou Babišovu kauzu. V případě jeho evidence jako spolupracovníka ve svazcích Státní bezpečnosti někdejší slovenští důstojníci tajné policie také najednou popírali své vlastní záznamy. Babišovy kauzy mají zřejmě zvláštní moc vzbudit v některých lidech přesvědčení, že se v minulosti mýlili.

Nicméně výpověď bankéřů z HSBC byla naprosto klíčová. Kdyby se vztah mezi farmou a Agrofertem tak, jak ho měli popsaný ve svých záznamech, potvrdil, byl by podle Šarocha „podstatným prvkem při posuzování společnosti Farma Čapí Hnízdo jako nezávislého, partnerského či propojeného podniku za účelem zjišťování, zda společnost splňovala definici malého a středního podniku či nikoliv”. Jen je velká škoda, že motivaci bankéřů k takové otočce se zřejmě nikdy nedozvíme. Pokud by se případ dostal před soud, museli by se svou výpovědí seznámit veřejnost a být konfrontováni s dotazy soudu i státního zástupce, proč změnili ve věci názor.

Zeman loni odmítal, že by Babišovi mohl udělit abolici. Podle Hradu názor nezměnil

Český prezident Miloš Zeman ( Autor: čtk )

Babiš vyklouzl z případu bez poskvrny také díky tomu, že v rozhodné době drželi akcie farmy neznámí lidé, z nichž mohl být jedním z vlastníků klidně i sám Babiš. Farma ale měla listinné akcie na majitele, jejichž vlastník se mohl měnit neustále a nikdo nezjistil, kdo jím ve skutečnosti je. Ačkoliv ještě v roce 2013 Babiš proti anonymním akciím v předvolební kampani brojil, sám je s největší pravděpodobností ve stejné době využil k tomu, aby zakryl skutečné majitele farmy. Policisté tedy nezískali přímé důkazy o tom, kdo farmu v rozhodné době vlastnil a podle žalobce Šarocha by kvůli tomu obvinění u soudu neobstálo.

Za celou kauzou tak zůstává nepříjemná pachuť a premiér Babiš se rozhodně nemůže v této situaci cítit jako zcela očištěný. Jeho pověst ještě ve čtvrtek večer dále poškodil prezident Zeman, který oznámil, že ho omilostní v případě, že žalobci případ znovu otevřou. Tady už nejde jen o skvrnu na Babišově pověsti, ale také o výrazný zásah do právního státu. Prezident předem slibuje beztrestnost konkrétnímu člověku (navíc vrcholnému politikovi) a tím podstatně narušuje spravedlnost ve státě. Nic podobného se v Česku za posledních 30 let nestalo.

Čtěte další texty Jana Novotného