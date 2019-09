Žádný střet zájmů. Zemědělský fond stojí v případě dotací pro Agrofert za Babišem

„Krátce jsem je (senátory) seznámil s naší pozicí a (s tím), proč dále vlastně držíme ten názor, že jsem neshledali střet zájmů, který by se týkal pana premiéra, potažmo holdingu Agrofert,“ uvedl Šebestyán. „Hlavním argumentem je, že SZIF neproplácí žádné prostředky podle rozpočtových pravidel. Proto se ho nemůže týkat ten střet zájmů,“ sdělil. Toto stanovisko je podle Šebestyána i v odpovědi na neveřejný návrh auditu zemědělských dotací, která byla odeslána do Bruselu 16. září.

Předseda senátní komise Zdeněk Nytra (za ODS) označil za překvapivé, že se podle fondu na dotace jím poskytnuté nevztahuje zákon o střetu zájmů. „Budeme navrhovat, aby se to upravilo. Jestliže prostředky protékají přes tento fond a de facto jdou mimo rozpočtová pravidla. Tak to podle našich předběžných závěrů není v pořádku,“ uvedl Nytra.

Proplácení dotací bylo nicméně pozastaveno od února 2017, kdy Babiš firmu do vložil svěřenských fondů. Agrofertu bylo ze SZIF od roku 2012 do konce letošního dubna vyplaceno zhruba 6,52 miliardy korun.

Obnovení proplácení závisí podle Šebestyána na Evropské komisi. „Až získáme nějaké ujištění, které by nemělo dopad na naše rozpočty, případně na nějaké korekce ze strany EU vůči České republice,“ řekl. „Teď si vyjasňujeme další otázky vyloučení či nevyloučení plateb, jak by ty finanční postupy ze strany Evropské komise vypadaly, pokud nebude ukončen ten audit. Myslím, že to minimálně ještě několik týdnů bude trvat,“ dodal.

Zemědělský audit by mohl být podle Šebestyána veřejný až poté, co bude vyhotovena jeho finální podoba. Předběžný návrh nemá být poskytnut třetím stranám a tedy ani Senátu, uvedl šéf SZIF s poukazem na jednání s unijními orgány.

Kvůli zemědělskému auditu přestal SZIF vyplácet dotace i podnikům rodiny ministra zemědělství Miroslava Tomana (ČSSD), a to od srpna loňského roku.

