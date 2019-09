Babiš nejsilnější

Babiš sbíral hlasy voličů dlouho. Po kauze Čapí hnízdo, která zastřešuje všechny jeho předešlé excesy, je jasné, že se společnost rozdělila pro a proti němu. Nové voliče už nenabere. Jinak řečeno: Zatímco jeho hnutí vycházelo z kauz, jako byly korunové dluhopisy nebo údajný únosu syna na Krym, v průzkumech silnější, dosáhlo teď svého maxima a nemá kam stoupat. Nahoru může už jen ego AB.

Pokud údajný dotační podvod s farmou na Benešovsku opravdu neskončí před soudem, jak se nyní zdá, bude právě tohle pro Babiše onen osobnostní doping. Výsledek? Začne být asertivnější vůči koaličním partnerům. Pokud si ČSSD nebo KSČM začnou klást neúměrné požadavky, může jim Babiš v klidu vzkázat, že se s podporou vlády obrátí jinam.

Není trestně stíhaný, takže padly překážky, které znemožňovaly podporu kabinetu od Starostů nebo KDU-ČSL. Ve hře je rázem 16 nových hlasů, kterými se dají vyšoupnout buď komunisté, nebo ČSSD (obě strany mají po 15 křeslech ve sněmovně). Nemluvě o tom, že se může zrodit úplně nový hlasovací útvar díky hnutí Trikolóra a personálnímu pnutí v ČSSD.

Ne, že by se musely nové karty rozdávat hned. Babiš má ale v jednání s těmi, kteří drží vládu, daleko větší sílu prosadit si své lidi do úřadů nebo státních podniků. Získává i větší sílu při vyjednávání o státním rozpočtu. Zejména ČSSD, která nepromarní jediný okamžik, v němž by mohla dát najevo svou ustrašenost, má teď pozici hodně těžkou.

Svěřenská opona: Babiš má stále plnou kontrolu nad majetkem Agrofertu

Český premiér Andrej Babiš během návštěvy USA ( Autor: čtk )

Stejně je to s Hradem. Pokud Babiš vyvázne bez soudu, prezident Miloš Zeman ztratí největší páku, kterou na předsedu vlády měl. Žádný soud – žádná abolice, kterou by mohl, nebo podle své vůle nemusel, Babišovi udělit. A to, jak Zeman v kauze nejmenování ministra kultury Michala Šmardy s Babišem zametal, dává předsedovi vlády dobrý důvod ukázat Hradu asertivitu.

Babiš je teď paradoxně nezávislejší a tím i silnější než v době své menšinové vlády, kdy se mohlo opticky zdát, že je republika jeho. Není to dobrá zpráva. Ale je to o polovinu méně horší zpráva, než když si Česko parceluje s komunisty a byznysovou klikou kolem Hradu.

Babiš teď vlastně dostal možnost ukázat, že není takový ďábel. Může přijít před veřejnost a říct, že ho ke všem těm nesmyslům nutili jeho političtí spojenci/vyděrači, a že tomu je teď konec. Nicméně pravděpodobnost, že své šance využije, je asi tak velká jako důvěra střízlivého člověka v to, že Čapí hnízdo nebyl podfuk jako hrom.

