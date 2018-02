Vyšší obranný rozpočet: Šlechtová chystá vlastní zákon

Šlechtová kvůli financování také nechala přepracovat střednědobé cíle české armády. Ministerstvo podle ní musí dostávat takovou specifikaci, kterou bude moct dále poslat do akvizičního procesu. Její kritika se týkala především nákupu 12 víceúčelových vrtulníků. Podle Šlechtové zadané požadavky žádná z firem nesplnila. Obrana si vyžádala nabídky od několika států, ve finále vybírala z americké a italské nabídky, ani ty ale podmínky nenaplnily. Šlechtová podotkla, že to přineslo diplomatické dopady. Armáda má specifikaci do dvou týdnů upravit. Vypsání zakázky ministryně očekává do několika měsíců. Do Parlamentu chce rovněž přinést komplexní návrh na rozšíření českých vojenských misí.