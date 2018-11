Vláda mezinárodní ostudy, díky za každé nové ráno s limuzínou. Co dalšího zaznělo ve sněmovně?

Dosavadní diskusi provázel i spor kvůli postoji sociálních demokratů, kteří hodlají při hlasování opustit sál. Kabinet tímto krokem prakticky podpoří, a opozici se tedy nepodaří získat potřebných 101 hlasů pro pád vlády.

Předseda poslanců ODS Zbyněk Stanjura přirovnal postup ČSSD k názvu populárního českého filmu Díky za každé nové ráno, ovšem ještě s dovětkem - s ministerskými křesly a limuzínami. Sociální demokraté tím podle něho podpoří účast v „čapí koalici“.

Šéf poslanců ČSSD Jan Chvojka podotkl, že odhlasovat nedůvěru vládě by bylo mediálně působivé. Připomněl ale vyjádření prezidenta Miloše Zemana, že by sestavením vlády opět pověřil Babiše. Plán 'B' je jasný. Zboříme vládu a potom necháme jmenovat další vládu s premiérem Babišem. Požadavky opozice nejsou srozumitelné,“ uvedl.

Někdejší ministr zahraničí Karel Schwarzenberg (TOP 09) řekl, že Babišova kauza vzbuzuje v cizině zděšení, útrpné úsměvy a někdy i škodolibost. Babiš by proto měl projevit vděčnost za to, že v Česku nabyl občanství a značné jmění, a měl by odstoupit, aby nepředstavoval zátěž a břímě pro českou diplomacii. „Prosím vás, pane premiére, osvoboďte tuto zemi a odstupte,“ prohlásil Schwarzenberg. „Nejsem psychiatr, abych rozhodl, jestli váš syn, vaše dcera nebo vy sám potřebujete lékařskou péči ohledně duševního zdraví,“ poznamenal také.

Předseda STAN Petr Gazdík mluvil o posunování všech hranic politické kultury, když ještě před deseti lety by slovní spojení trestně stíhaný premiér nebylo možné. „Místo sebereflexe slyšíme, že se máme dobře a že se budeme mít ještě lépe,“ glosoval Gazdík úvodní Babišův projev. Podle Piráta Mikuláše Ferjenčíka je problém v první řadě na Babišově straně, sociální demokraté ale část odpovědnosti přejímají, když premiéra drží.

Místopředsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová označila kabinet za „vládu bezpečnostního rizika“, předseda klubu lidovců Jan Bartošek za „vládu mezinárodní ostudy“, protože premiérovy problémy přesáhly hranice země. Česko je podle něho ochromeno potížemi jediného člověka. „Když nejsou racionální argumenty, sahá se bohužel do osobní roviny,“ reagoval na kritická opoziční vystoupení šéf poslanců ANO Jaroslav Faltýnek.

Do ČSSD se opřel předseda frakce SPD Radim Fiala, podle kterého sociální demokraté nejsou schopni podporovat vlastní kabinet, jsou schopni sedět jen ve vládních křeslech. „Taková vláda bude prožívat permanentní agonii,“ řekl. Za SPD Fiala opět nabídl hnutí ANO podporu kabinetu odborníků, kterou by vládní hnutí složilo.

Podnětem ke schůzi k návrhu o vyslovení nedůvěry vládě byla skrytě natočená reportáž s Andrejem Babišem mladším. Obvinil v ní spolupracovníky svého otce, že ho drželi kvůli kauze Čapí hnízdo na ukrajinském Krymu anektovaném Ruskem. Premiér podle Babiše mladšího chtěl, aby opustil Česko právě kvůli případu, v němž oba čelí obvinění pro podezření z dotačního podvodu. Ministerský předseda to popírá. Syn podle něj trpí schizofrenií, musí se léčit a být pod dohledem.

O kauze Andrej Babiš mladší čtěte více: