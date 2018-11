Dnes už všichni chápete, že můj syn byl na Krymu na výletě, řekl Babiš poslancům

Opoziční ODS, Piráti, SPD, KDU-ČSL, TOP 09 a STAN by pro pád kabinetu neměli získat víc než svých 92 hlasů. Poslanci ANO, ČSSD a KSČM, která koalici ve Sněmovně toleruje, vládu podrží. Přítomní zástupci ANO a komunistů by měli hlasovat aktivně proti opozičnímu návrhu na vyslovení nedůvěry. Sociální demokracie ohlásila, že její poslanci opustí při hlasování sál, čímž chce vyjádřit distanc od Babišovy kauzy.

V úvodu schůze vystoupil předseda ODS Petr Fiala. Sněmovna by podle něj měla vláda vyslovit nedůvěru, protože Babiš nechrání ústavní roli předsedy vlády a představuje pro ni bezpečnostní riziko. Budeme hlasovat o tom, jestli tento fantastický střet zájmů považujeme za tolerovatelnou výbavu předsedy vlády,“ uvedl Fiala. Poukázal mimo jiné na to, že Babiš může jako premiér ovlivňovat vyšetřování. „Je naší povinností chránit integritu ústavní funkce předsedy vlády před jím samotným,“ prohlásil.

Babiš ve svém projevu zopakoval, že nikdy neodstoupí. Uvedl, že lži o jeho synovi měly od počátku za cíl pád vlády. Dva novináři, kteří natočili reportáž o jeho synovi, podle něj lhali a ublížili jeho rodině. Babiš tvrdí, že ho novináři naháněli jako lovnou zvěř, zločince a jako člověka, který nechal unést svého syna. „Dnes už všichni chápete, že můj syn byl na Krymu na výletě, kde navíc poznal svou přítelkyni. I to je pro někoho asi problém. Přítelkyni, se kterou je momentálně zasnoubený, a já jsem tomu strašně rád,“ poznamenal.

Za absurdní Babiš označil spekulace, že synova bývalá ošetřující lékařka Dita Protopopová nebo její manžel, Rus Petr Protopopov, který byl pečovatelem Babiše mladšího, by mohli být agenti. Protopopová by podle premiéra měla kvůli tlaku médií zvážit podání trestního oznámení, jako to udělal ve Švýcarsku advokát Babišovy bývalé manželky a jeho syna.

V projevu premiér také chválil vládu, může být podle něho jednou z nejúspěšnějších. „Před námi stojí strašně moc věcí, které potřebujeme udělat,“ uvedl ministerský předseda. Podotkl taky, že „nás čeká skvělá budoucnost“. Opozice podle Babiše nemá nic jiného než program „antibabiš“. Vláda je podle něj vystavena tlaku sil, které nejsou ochotny se smířit s výsledkem demokratických voleb. Ti, kteří prohráli volby, chtějí uvrhnout zemi do politické krize, která nemá řešení, uvedl.

Okamura: Pravicová opozice usiluje o destabilizaci

Předseda opozičního hnutí SPD Tomio Okamura (SPD) zkritizoval jak vládní koalici, tak i opozici, která podle něho chce jen destabilizaci a mediální lynč. Znovu nabídl podporu menšinové vlády ANO, pokud by prosazovala program SPD.

Vicepremiér a předseda ČSSD Jan Hamáček uvedl, že hlasování je jen divadlo, protože opozice nemá dost hlasů na svržení kabinetu. Řekl také, že ČSSD nebude za opozici hrát její roli.

Předseda Pirátů Ivan Bartoš řekl, že v čele vlády by měl stát morální člověk, který má kredit i před svými oponenty, ale takového člověka v čele vlády nevidí. Řekl, že je rozdíl mezi tím, co vláda říká a co dělá. Například na potřebné změny ve veřejné správě podle něj vládě nezbývá čas ani peníze. Pokud jde premiérovi o dobro této země, ať tedy odstoupí, prohlásil Bartoš. Poznamenal, že pokud Babiš tvrdí, že nikdy neodstoupí, pak není jediný, kdo má vytrvalost.

„Já jsem nevěřící člověk, mojí filozofií je dialektický materialismus. Já ze sebe nenechám dělat idiota, když mi budou média něco předkládat,“ prohlásil předseda KSČM Vojtěch Filip. Komunisté podle něj nebudou přispívat k destabilizaci země a a budou hlasovat proti pádu vlády.

Podle šéfa poslanců TOP 09 Miroslava Kalouska by sociální demokraté měli překonat strach a v souladu se svým svědomím hlasovat s opozicí proti kabinetu v čele s trestně stíhaným premiérem, který ovlivňuje své vyšetřování. „Nikdy za čtvrtstoletí nebyl žádný předseda vlády v tak obludném konfliktu zájmů. V obludném konfliktu zájmů je celá vláda. Jsou ohroženy základní principy právního státu,“ prohlásil Kalousek.

Někdejší ministr zahraničí Karel Schwarzenberg (TOP 09) řekl, že Babišova kauza vzbuzuje v cizině zděšení, útrpné úsměvy a někdy i škodolibost. Babiš by proto měl projevit vděčnost, že v ČR nabyl občanství a značné jmění, a měl by odstoupit, aby nepředstavoval břímě pro českou diplomacii.

Podnětem ke schůzi k návrhu o vyslovení nedůvěry vládě byla skrytě natočená reportáž s Andrejem Babišem mladším. Obvinil v ní spolupracovníky svého otce, že ho drželi kvůli kauze Čapí hnízdo na ukrajinském Krymu anektovaném Ruskem. Premiér podle Babiše mladšího chtěl, aby opustil Česko právě kvůli případu, v němž oba čelí obvinění pro podezření z dotačního podvodu. Ministerský předseda to popírá. Syn podle něj trpí schizofrenií, musí se léčit a být pod dohledem.

