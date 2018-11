Babišova exmanželka pro švýcarská média: Syn určitě nebyl unesen, otec ho přijel utěšit

Podle Babišové zdravotní stav jejího syna nyní neumožňuje vypovídat na policii. Exmanželčin švýcarský právník zároveň médiím řekl, že na reportéry webu Seznam Zprávy, kteří s premiérovým synem skrytě natočili rozhovor, podává trestní oznámení.

„Je to další fáma opozice a novinářů, kteří chtějí mého syna zdiskreditovat. Babiš starší je především otec, nikdy by to neudělal,“ řekla Beatrice Babišová v rozhovoru na dotaz, zda její bývalý manžel na syna v souvislosti s kauzou Čapí hnízdo tlačil. „Babiš do Ženevy přijel, aby svého syna utěšil. Povídali si a hráli šachy,“ řekla Babišová k nedávné návštěvě premiéra u rodiny v Ženevě. „Byla to velmi emotivní návštěva, o aféře se nezmínili,“ dodala v rozhovoru, který poskytla v kanceláři svého právního zástupce Alexandra de Senarclense.

Bývalá manželka současného českého premiéra chce nyní podle svých slov především chránit svého syna. „Musím jednat jako matka, protože tato politická aféra nabrala značnou dimenzi,“ uvedla. „Můj syn je pod tlakem, který ovlivňuje jeho beztak chatrné zdraví. Mám strach, že se jeho stav zhorší,“ vysvětlila Babišová. Podle serveru listu Der Bund, na kterém se rozhovor také objevil, bývalá žena českého premiéra hovoří plynně francouzsky. Nechat se vyfotografovat ale odmítla.

Rozhovor s Beatricí Babišovou švýcarským novinářům nabídl sám její právní zástupce de Senarclens, který podle serveru listu Der Bund bývalou manželkou českého premiéra a jejich společného syna Andreje zastupuje již od června. De Senarclens je mimo jiné předsedou ženevské organizace švýcarské liberální strany FDP/PLR, která je stejně jako hnutí ANO členem evropské Aliance liberálů a demokratů pro Evropu (ALDE). Žádost novinářů o rozhovor přímo s Andrejem Babišem mladším právník odmítl. „Pan Babiš mladší je pod nesnesitelným tlakem,“ vysvětlil. Podle serveru Der Bund má Babiš mladší „od dětství švýcarské státní občanství a chodil v Ženevě do školy“.

Švýcarský list svým čtenářům v článku vysvětluje kauzu Čapí hnízdo i to, jak čeští novináři Andreje Babiše v Ženevě našli. Premiérův syn jim mimo jiné řekl, že spolupracovníci jeho otce jej drželi na Krymu.

Pobyt svého syna na ukrajinském poloostrově okupovaném Ruskem v rozhovoru se švýcarskými novináři Beatrice Babišová potvrdila. „Ale určitě nebyl unesen,“ zdůraznila. Podle ní její syn na Krym odcestoval, protože novináři v Praze na něj v té době vyvíjeli silný tlak. „Museli jsme najít místo, na kterém by mohl načerpat nové síly,“ vysvětlila exmanželka českého premiéra. Jak dlouho se Babiš junior na Krymu zdržoval, jeho matka neřekla. V červnu tohoto roku nicméně podle ní byl na speciálním oddělení univerzitní nemocnice v Ženevě. „Dnes je jeho stav stabilní, léčen je ambulantně. Chtěl by zcela upřímně začít nový, normální život a pokojně v Ženevě pracovat,“ dodala.

Server listu Der Bund rovněž uvedl, že pražské státní zastupitelství v dubnu tohoto roku na státní zastupitelství v Curychu poslalo žádost o právní pomoc. Na švýcarské straně ovšem záležitost ještě nebyla vyřízena, uvedl server.

Na otázku, zda chce její syn s policií spolupracovat, Babišová odpověděla, že mu „jeho nemoc v tomto stádiu neumožňuje jasně odpovídat na otázky“. „Musí být chráněn,“ dodala Babišová.

Právník Alexandre de Senarclens švýcarským novinářům řekl, že se čeští novináři k Babišovým do Ženevy po prvním rozhovoru ještě vrátili, tehdy k nim prý ale přistoupil a vyzval je, aby nefilmovali. „Šel jsem k nim a požadoval jsem, aby to místo opustili, abych chránil zdraví pana Babiše mladšího,“ řekl de Senarclens. Právník podle svých slov nyní podává trestní oznámení kvůli nahrávání rozhovoru s Babišem mladším bez jeho povolení.

