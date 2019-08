Videoherní průmysl si líže rány po Trumpově kritice. Velkým společnostem klesly akcie

Po dvou víkendových útocích, při nichž dva střelci v Texasu a Ohiu zabili třicet lidí a kolem padesáti dalších zranili, se ve Spojených státech znovu volá po zpřísnění zákonů o držení zbraní. Trump se však tomuto tématu ve svém pondělním prohlášení vyhnul a kromě duševních poruch a nenávistných projevů na internetu obvinil i videohry.

Podle Trumpa je v USA potřeba reformovat zákony o duševním zdraví, aby bylo možné rozpoznat psychicky narušené osoby. Lidé, kteří se provinili zločiny z nenávisti a masovými vraždami, by podle něj měli dostávat tresty smrti.

Trumpova kritika videoher se okamžitě projevila na trhu. Ještě v pondělí klesly o šest procent akcie společnosti Activision Blizzard, která má ve svém portfoliu například populární válečnou sérii Call of Duty, o níž ve svém „manifestu“ mluvil jeden z útočníků. Propad o pět procent pak potkal studio Take-Two Interactive, které vlastní práva na sérii Grand Theft Auto, a také Electronic Arts. Obavy z nižší poptávky se promítly i do poklesu akcií dalších herních vývojářů Nintenda a Sony, stejně jako největšího amerického prodejce her GameStop.

Proti videohrám ihned po útocích vystoupili další američtí politici. „Jak dlouho budeme ignorovat možnost něco udělat s herním průmyslem, který je větší než filmový a hudební průmysl dohromady?“ ptal se v pořadu Fox & Friends zástupce texaského guvernéra Dan Patrick. „Několik studií tvrdí, že hry mohou ovlivnit chování jednotlivce, několik dalších to vyvrací. Dívám se ale na společné jmenovatele a ptám se: ‚Co se v naší zemi změnilo?‘ Vidím videoherní průmysl, který učí mladé lidi zabíjet.“ Proti střílení ve hrách se vymezil například i demokratický kandidát na prezidenta Joe Biden.

Tržby z videoher / Počet zastřelených na 100 tisíc obyvatel

Videohry a násilí - grafy ( Autor: Vox )

Zdroj: VOX

Na obranu videoher se rychle postavili samotní hráči, kteří zejména na sociálních sítích připomínali, že v ostatních zemích, kde jsou hry často i populárnější než v USA, tak velké problémy s masovými vraždami nemají. Hojně sdílené byly například grafy, které vedle sebe staví tržby z videoher z různých zemí a počet zabitých zbraněmi. Žádná vzájemná korelace mezi těmito ukazateli neexistuje.

Celosvětově hraje hry přibližně 2,3 miliardy lidí. Vědcům a odborníkům se dosud nepodařilo najít jasný důkaz, který by prokazoval souvislost mezi hraním her a pácháním násilných trestných činů.

Dále čtěte:

Krev, nahota, násilí. Zdaňme videohry „pro dospělé“, vyzývají američtí zákonodárci

Majstrštyky a fiaska Donalda Trumpa. Jaké jsou jeho nejlepší a nejhorší nápady?

Rasistický Football Manager: fotbalisté tmavé pleti mají v počítačové hře horší známky

Útraty za videohry rostou. Češi loni „propařili“ 3,6 miliardy korun

Infografika: Nezastavitelný nástup eSports