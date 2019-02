Krev, nahota, násilí. Zdaňme videohry „pro dospělé“, vyzývají američtí zákonodárci

Speciální daň by platili vydavatelé her z každé prodané kopie. Návrh na desetiprocentní zdanění má podporu v táboře republikánů i demokratů. Předkladatel normy Christopher Quinn navrhuje, aby výnos pomohl financovat bezpečnostní opatření na školách. V rozhovoru s televizní stanicí NBC10 spojil násilí ve hrách s možnou agresí v reálném životě. „Návrh zákona nezakazuje násilné videohry, ale pouze poskytuje tok příjmů,“ uvedl Quinn. „Pomůže zabezpečit naše školy zdaněním odvětví, u něhož se ukázalo, že vede k násilí,“ dodal.

Hry, kterých by se zdanění mělo dotknout, spadají do kategorií ratingové agentury ESRB „Mature“ a „Adults Only,“ tedy pro dospělé. ESRB udává jako minimální věk hráčů 17, respektive 18 let. Jedná se ale o pouhé doporučení. Podle agentury tyto hry zpravidla obsahují hazard, grafické znázornění sexu, intenzivní násilí a krvavé scény (viz box).

Rating ESRB • Everyone. Pro všechny věkové skupiny. Může obsahovat mírné kreslené násilí či jemné nadávky • Everyone 10+. Doporučený věk 10 let +. Může obsahovat více kresleného násilí a jemných nadávek • Teen. Doporučený věk 13+. Může obsahovat násilí, provokativní materiály, minimální množství krve a vulgarismy • Mature. Doporučený věk 17+. Může obsahovat realistické násilí i krev, částečnou nahotu a silné nadávky • Adults Only. Doporučený věk 18+. Může obsahovat velké množství realistického násilí i krve, sexuální obsah či hazard s reálnými penězi

Osm z dvaceti nejprodávanějších her loňského roku patřilo do kategorie „Mature“. Naopak her s ratingem „Adults Only“ existuje jen minimální množství. Řada obchodů je totiž odmítá prodávat a vývojáři se proto snaží, aby jejich hry nebyly do této kategorie zařazeny, upozornil web BusinessInsider.

Odvolání na první dodatek

Zástupci herního průmyslu se návrhu nové legislativy brání odvoláním na první dodatek americké ústavy, který zaručuje právo na svobodu projevu. Již v roce 2011 rozhodl Nejvyšší soud USA, že prodej videoher je prvním dodatkem chráněn. Stát Kalifornie se tehdy neúspěšně pokoušel zakázat prodej násilných her osobám mladším 18 let.

„Řada orgánů - včetně vědců, lékařů, vládních agentur a Nejvyššího soudu Spojených států - zjistila, že videohry nevyvolávají násilí,“ uvedla lobbistická organizace The Entertainment Software Association, která mimo jiné zaštiťuje ratingy ESRB. Lobbisté zároveň vyzvali zákonodárce ke spolupráci na rozšíření povědomí mezi rodiči o systému ratingů.

Pornografie by mohla zaplatit zeď

Debata o zdanění digitálního obsahu pro dospělé probíhá také v Arizoně. Republikánský zákonodárce Gail Griffin tam navrhl zavedení jednorázového poplatku za přístup k pornografii na internetu. Podle návrhu zákona by pro odblokování „obscénního obsahu“ bylo nutné prokázat plnoletost a zaplatit 20 dolarů. Výtěžek chce Griffin použít na financování stavby zdi na hranicích s Mexikem.

K vybrání částky 5,7 miliardy dolarů, kterou americký prezident Donald Trump na stavbu požaduje, by muselo dvacetidolarový poplatek zaplatit 285 milionů lidí, což je 40násobek populace Arizony, spočítal web Quartz.

