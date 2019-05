Infografika: Nezastavitelný nástup eSports

Infografika, eSports, Autor: Euro

Hraní počítačových her je pro velkou část společnosti synonymem zahálky. Trávením času na úrovni sledování televize. Byznysu to ale nevadí. Jeho aktéři vědí, že jde o aktivní činnost, a navíc náramně výdělečnou. Globální herní průmysl má dvojnásobnou hodnotu než filmový a hudební průmysl dohromady. A z hraní her je lukrativní profese.