Venezuela reaguje na obří inflaci: minimální mzdu zvedne o 350 procent

V letošním roce to bude již třetí zvýšení minimální mzdy. Kdysi bohatá země produkující ropu se propadla do hluboké ekonomické krize a trápí ji vysoký růst cen, takzvaná hyperinflace.

Oznámení okamžitě vyvolalo reakci kritiků vlády, podle kterých tento krok postrádá doprovodná opatření, která by stabilizovala ekonomiku a zastavila prudký růst cen. V září stálo celé kuře v supermarketu 80 tisíc bolívarů (96 korun), tedy zhruba čtyři dolary.

„Nadále se vysmívají pracujícím lidem,“ prohlásil lídr opozice Juan Guaidó, kritik socialistické vlády prezidenta Nicoláse Madura. Upozornil také na to, že Maduro sám rozhodnutí neoznámil.

na objednávku BMW X7 Nafta Nafta Automatická Automatická Motor:

xDrive30d AT Výbava:

Sériové provedení 1 998 516 Kč

s DPH Detail na objednávku Jeep Wrangler Unlimited Nafta Nafta Automatická Automatická Motor:

2.2 CRD Výbava:

Sport 1 115 334 Kč

s DPH Detail na objednávku Hyundai Kona Electric Elektromotor Elektromotor Automatická Automatická Motor:

EV ECO 39.2 kWh Výbava:

Future 894 990 Kč

s DPH Detail na objednávku Hyundai Ioniq EV Elektromotor Elektromotor Automatická Automatická Motor:

EV Výbava:

Ultimate 1 044 990 Kč

s DPH Detail na objednávku Volkswagen Passat Benzín Benzín Manuální Manuální Motor:

1.5 TSI 110 kW Výbava:

Business 585 810 Kč

s DPH Detail na objednávku Hyundai i30 Benzín Benzín Manuální Manuální Motor:

1.4i 73 kW Výbava:

Start 294 990 Kč

s DPH Detail na objednávku BMW 5 Touring Nafta Nafta Automatická Automatická Motor:

530d xDrive AT Výbava:

Sériové provedení 1 312 311 Kč

s DPH Detail na objednávku Hyundai i30 Fastback N Line Benzín Benzín Manuální Manuální Motor:

1.4 T-GDI/103 kW Výbava:

N Line 474 990 Kč

s DPH Detail na objednávku BMW M4 Coupé Benzín Benzín Manuální Manuální Motor:

M4 Coupé Výbava:

M4 1 500 590 Kč

s DPH Detail na objednávku Hyundai i30 kombi Benzín Benzín Manuální Manuální Motor:

1.4i CVVT 73 kW Výbava:

Start 324 990 Kč

s DPH Detail na objednávku Volkswagen Touareg Nafta Nafta Automatická Automatická Motor:

3.0 TDI 210kW 4x4 AT Výbava:

Elegance 1 442 232 Kč

s DPH Detail na objednávku BMW X5 Nafta Nafta Automatická Automatická Motor:

xDrive30d AT Výbava:

Sériové provedení 1 574 352 Kč

s DPH Detail

Jak proměnit bezcenný bolívar ve zlato. Maduro nechává amatéry drancovat minerální bohatství

Venezuelský prezident Nicolás Maduro ( Autor: čtk )

Guaidó se letos pokusil sesadit Madura za podpory USA a více než 50 dalších zemí. Madurovi se však podařilo udržet si moc s pomocí armády a některých zemí, jako Kuba, Čína a Rusko.

Analytik konzultační společnosti IHS Global Insight Diego Moya-Ocampos prohlásil, že další zvýšení mezd bude mít jen krátkodobý pozitivní vliv na většinu Venezuelanů, kteří trpí nedostatkem potravin, léků a benzinu. Rostoucí inflace sníží jejich mzdy v bolívarech na ekvivalent několika dolarů a vláda zvýšení mezd zřejmě načasovala před období svátků, aby se tak vyhnula protestům, dodal.

„Je to snaha hodit peníze do ulic, aby se lidi dostali do svého druhu večírkové nálady,“ řekl analytik. „Ve skutečnosti to bude tlačit inflaci ještě více vzhůru, systematicky podkopávat kupní kapacitu pracujících.“

Dále čtěte:

Maduro chce peníze Venezuelců z ciziny. Používejte kryptoměnu, vyzývá je

Příbuzní Madura chtěli utéct z Venezuely, Kolumbie je ale k sobě nepustila

Spojené státy jsou připraveny k vojenskému zásahu ve Venezuele, varoval Pompeo

Napjatá situace ve Venezuele: Guaidó vyzval armádu a lid ke svržení vlády

Branson chystá koncert na podporu Venezuelanů. Maduro uspořádá vlastní