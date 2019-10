Ve vyřízení stavebního povolení se Česko propadlo na 157. místo, získání razítek trvá 246 dní

V Česku je na získání potřebných razítek potřeba stejně jako loni 246 dní, sedmkrát více než v nejrychlejším Singapuru. Světová banka vychází z legislativních dat pro povolování skladových prostor. Žebříček počítá i s jinými ukazateli, jako jsou například náklady na stavební řízení.

Za Hongkongem se v žebříčku vyřizování stavebního povolení umístily Malajsie, Spojené arabské emiráty a Dánsko jako nejlepší evropská země. Z okolních států je nejvýše Německo (30.), následují Polsko (39.), Rakousko (49.), Maďarsko (108.) a Slovensko (146.).

Podobně jako Česko si vedly například Pobřeží slonoviny, Barbados, Kamerun, Argentina, Honduras, Burundi nebo Kosovo.

Pořadí podle jednoduchosti vyřízení stavebního povolení* Pořadí Země Počet dní pro vyřízení povolení 1. Hongkong 69 2. Malajsie 41 3. Spojené arabské emiráty 47 … … … 26. Rusko 160 … … … 146. Slovensko 300 … … … 157. Česko 246

* Kromě délky vyřizování v ní hodnotí i jiná kritéria jako například transparentnost nebo složitost celého procesu

Podle výkonné ředitelky developerské společnosti Central Group Michaely Tomáškové je ve skutečnosti doba pro vydání stavebních povolení mnohem delší než uvedených 246 dní. „Analytici Světové banky zkoumají pouze délku povolovacího řízení definovanou zákonem. Ve skutečnosti je to mnohem déle. Například v Praze je časté, že povolení stavby běžného bytového domu trvá deset i více let,“ uvedla Tomášková.

Nový stavební zákon, který připravilo ministerstvo pro místní rozvoj (MMR), má urychlit a zjednodušit povolování staveb. Podle MMR by se mělo povolovací řízení u staveb ze současného průměru 5,4 roku zkrátit na jeden rok. Věcný návrh nového stavebního zákona schválila v červnu vláda, zákon by měl platit od roku 2021. Návrh počítá s tím, že se územní řízení, stavební řízení a posouzení vlivů na životní prostředí (EIA) sloučí do jednotného povolovacího řízení.

Důležitou součástí je podle MMR digitalizace stavební agendy od územně plánovacích dokumentací přes digitální technickou mapu, projektové dokumentace staveb až po elektronický spis stavebních úřadů. Podle kritiků ale zákon nahrává developerům, popírá veřejné zájmy, jako je například ochrana přírody, a otevírá prostor pro korupci.

Pavel Páral

