Létající kanceláře: na „dobrých adresách“ sídlí tisíce firem

V nenápadné ulici v pražské Michli můžete na jednom z dvaceti zvonků najít visačku „strong business“. Je to sídlo 2236 firem. Náhodně jsme vybrali pracovní agenturu Sontera, o které nelze najít na internetu téměř nic. „Ale tady ty firmy nesedí. Mají tady jen sídlo. My s nimi nemáme nic společného,“ odpovídá paní ve zvonku na dotaz, jestli můžeme s někým z firmy mluvit. Kde ji mám tedy hledat? „Nevím. Nesídlí tady,“ odpovídá milým hlasem zvonek.

Firma Sontera, mimochodem nespolehlivý plátce DPH, patří Poláku Andrzeji Tumaszovi, který má patrně virtuální adresy v oblibě. Poměrně velkou firmu s obratem v řádu desítek milionů, která prodává automobily, vlastní totiž i na největší virtuální adrese v Česku v Rybné ulici v Praze. Jmenuje se autosgarancí.cz, má nefungující internetové stránky a i ona je evidována jako nespolehlivý plátce DPH.

Virtuálních adres existuje podle statistik firmy Czech Credit Bureau v Česku celkem 177. Jsou to adresy, na nichž současně sídlí 100 a více firem, které však na nich v drtivé většině fyzicky nepobývají. Největší koncentrace „virtuálních byznysmenů“ je v činžovním domě v ulici Rybná v centru Prahy, kde ke konci roku 2018 sídlilo 4911 společností, s odstupem následuje ulice Kaprova, také v Praze 1, a třetí je Jaurisova v Praze Michli.

Obliba těchto adres v posledních letech stoupá. Společnost Simply Office, která pronajímá virtuální adresy v Rybné, loni založila 689 firem (o 62 víc než v 2017) a prodala dalších 1402 tzv. ready-made firem. „Každý rok rosteme zhruba o 15 až 20 procent,“ řekl týdeníku Euro majitel Simply Office Alexandr Tokár. Podle něho je firma na dobré adrese žádaný artikl.

„S námi lidi většinou začínali, šli do nějakého byznysu, nevěděli, jak to dopadne. Když si sídlo dáte domů, tak když to nedopadne, budete se s exekutorem dohadovat, jestli je ta lednička firemní, nebo vaše,“ vysvětluje. Jeho firma pronajímá adresy i v Brně a Ostravě a celkem jich má přes sedm tisíc. Loni od zákazníků utržila přes 20 milionů korun.

Tajemství úspěchu je podle Tokára, který s tímto podnikáním začínal v roce 2012, hlavně v kvalitních službách. Firmy platí sazby od 200 korun za měsíc a hlavní služba spočívá ve vyzvedávání a předávání pošty. Denně se jedná o tisíce zásilek a pošťačka k němu jezdí s velkým vozíkem – Tokár ji však netřídí sám, pro firmu pracuje tým pětadvaceti lidí. Když jsme s fotografem přišli „největší firemní adresu v Česku“ vyfotit, zrovna na zvonek Simply Office zvonil mladý Vietnamec, aby si vyzvedl svou porci zásilek.

