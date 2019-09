Živnostníci, plačte

Milí příslušníci stavu nazývaného hrdou zkratkou OSVČ. Bojte se. Volby se blíží a vláda se rozhodla vám zase jednou pomoci a jak známo, tato pomoc bývá obvykle dost drahá. Minulý týden příslušní ministři financí a průmyslu Schillerová a Havlíček představili svůj plán a z velké části se v něm pochlubili tím, co už nějaký čas platí. Třeba to, že dvoumilionový limit pro daňové paušály snížený za ministra financí Babiše na jeden milion se vrací letos na svou původní úroveň.

Ale přidali i témata pro pamětníky. Například portál Moje daně, kde OSVČ budou moci vyplňovat elektronické daňové formuláře. O kolik jednodušší to bude oproti současnému Daňovému portálu finanční správy, který fakticky povinně využívá již řadu let většina živnostníků, není moc jasné. Jasné ale je, že navrhovaná nová paušální daň pro podnikatele s obratem do jednoho milionu korun je pro většinu těchto lidí nevýhodná, protože by zaplatili více než doposud.

Nikoho samozřejmě ani nenapadlo, že by se pro tyto podnikatele zrušila i povinnost elektronické evidence tržeb, která ani za současného režimu nemá prakticky žádný smysl, protože tito lidé DPH neplatí a daň z příjmu vzhledem k odečitatelným položkám na osobu, dítě a manželku většinou také ne.

Naprostá většina daňových změn v Česku byla zbytečná, nedotažená nebo vyloženě škodlivá. Čtěte více v eseji:

A když už je řeč o EET, stojí za povšimnutí, že ministerstvo průmyslu připravuje dotace pro podnikatele provozující obchody v malých obcích. Nebo spíše už neprovozující, protože právě EET byla pro jejich firmičky s minimálním obratem posledním hřebíčkem do rakve.

Alespoň jsme se mohli znovu přesvědčit, že Ronald Reagan má v mnoha věcech stále pravdu a stále platí jeho: „Pokud se to hýbe, zdaň to. Jestli se to stále hýbe, zreguluj to. A když se to hýbat přestane, dotuj to.“ Kdyby to nebylo k pláči, krásně bychom se zasmáli.

Puknout smíchy ovšem tak jako tak můžeme, protože ministerstvo řeší často rázným způsobem i byrokracii kritizovanou mezinárodními institucemi. Všech více než třináct stovek formulářů pro podnikatele sice zůstává v platnosti, jakkoli je u valné většiny možné o jejich smysluplnosti pochybovat, ale zato budou nyní soustředěny na jednom místě. Bingo!

Také každý majitel autodílny je jistě nadšen, že ministerstvo průmyslu konečně formulovalo definici rodinné firmy a rodinné korporace a brzy vydá manuál, jak tuto předat potomkům.

Škoda že Havlíček s Schillerovou nevzali na prezentaci i kolegyni Maláčovou, která se momentálně zabývá čímsi, čemu říká reforma penzí. Nedávno její komise objevila nové zdroje pro financování systému. Kde jinde než u živnostníků, kterým je třeba razantně zvýšit odvody na důchody se zdůvodněním, že je to pro dobro našich malých podnikatelů, kteří by bez toho měli moc nízké penze.

Většina si nejspíše pomyslela, že největším dobrem by pro ně bylo, kdyby se paní ministryně sama odebrala do penze i přes svůj útlý věk a dožila se požehnaného věku v některém ze sociálních ústavů, za jejichž dobro také tak vehementně bojuje.

Ten Reagan se nám tu vznáší jak duch nad vodami. „Stát není řešením problému. Stát je jeho součástí.“

