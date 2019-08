Ve Francii začal summit G7. Bude se na něm řešit ochrana klimatu či bezpečnostní krize

Americký prezident Donald Trump totiž v pátek oznámil nové pětiprocentní zvýšení amerických cel na dovoz z Číny. Státníci mají jednat také o ochraně klimatu, nerovnosti, digitalizaci či o aktuálních ozbrojených konfliktech.

Večer se pak sešli prezidenti USA a Francie a předsedové vlád Kanady, Japonska, Německa, Británie a Itálie a další pozvaní hosté. Další část summitu, stejně jako několik bilaterálních schůzek, se odehraje v neděli.

Francouzský prezident Emmanuel Macron hodlá na summitu jakožto jeho hostitel přesvědčovat ostatní lídry, že napětí ve vzájemných vztazích - včetně těch obchodních - je špatné pro všechny. „Musíme uspět ve snaze dosáhnout deeskalace, stabilizovat věci a vyhnout se obchodní válce, která už se všude bojuje,“ řekl francouzský prezident v živě vysílaném proslovu k obyvatelům Francie. Macron však dopředu avizoval, že v zájmu usnadnění jednání skončí setkání v Biarritzu bez závěrečného komuniké.

Macron zjevně reagoval mimo jiné na Trumpa, který navíc před odletem do Biarritzu pohrozil znovu i Francii, že v odvetě za zavedení digitální daně by mohly Spojené státy uvalit cla na její vína.

Britský premiér Boris Johnson po příjezdu na svůj první summit G7 ve funkci vyzval ke zmírnění napětí v mezinárodním obchodu. Británii podle něj hrozí, že bude zatažena do obchodní války.

Státníci se patrně nevyhnou ani otázkám kolem způsobu odchodu Británie z Evropské unie. Johnson dnes zopakoval, že si nepřeje odchod Británie z Evropské unie bez dohody. Předsedu Evropské rady Donalda Tuska, který se summitu v Biarritzu také účastní, britský premiér vyzval, aby mu s hledáním dohody pomohl.

Předseda Evropské rady dnes na twitteru napsal, že se s Johnsonem v neděli na okraj summitu G7 setká. „Doufám, že se nechce zapsat do historie jako 'Pan Bez dohody',“ uvedl Tusk. Summit G7 bude podle Tuska složitou zkouškou jednoty a solidarity. Zároveň varoval před obchodními bariérami i před návratem Ruska do skupiny G7.

Tomorrow I meet PM @BorisJohnson. I hope that he will not like to go down in history as “Mr. No Deal”. The EU is ready to listen to operational, realistic ideas acceptable to all Member States including Ireland, if and when the UK government is ready to put them on the table.