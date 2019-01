Vyprodáno, hlásí výrobce české pistole Alien. Zájemce neodradila ani vysoká cena

Na vývoji pistole Alien pracoval hlavní konstruktér Ján Lučanský přes dva roky. Předtím působil v uherskobrodské České zbrojovce, kde měl za úkol dostat do sériové výroby samopal Scorpion Evo 3. Ten se prosadil v ozbrojených složkách po celém světě. Prodalo se jej okolo sta tisíc kusů.



V roce 2015 začal Lučanský s prací na prototypu pistole Alien, která je určená zejména pro sportovní střelbu. Rozdíl vývoje oproti samopalu je hlavně v tom, že u pistole je na vše málo prostoru a provedení musí být precizní, vysvětlil konstruktér. „Myšlenka na vývoj pistole vznikla nicméně už v roce 2004,“ přiznal Lučanský.

Prohlédněte si pistoli Alien:

Konstrukce pistolí je od roku 1911, kdy vznikl legendární Colt 1911 od konstruktéra Johna Browninga, víceméně stejná. Lučanský se zaměřil na zlepšení vlastností střelby.

Revoluční novinkou je zejména zapuštění závěru do rámu pistole. To umožňuje snížit těžiště. Tím se minimalizuje zdvih pistole (do 5 stupňů oproti 15 až 25 stupňům u ostatních pistolí) a usnadňuje to míření a rychlopalbu. Alien je například oproti sportovní pistoli CZ Shadow o 30 milimetrů nižší.

Novinek je více a firma si je chrání pěti patenty (formálně jde o jeden patent, ve kterém je zahrnuto pět řešení). Nejen v Evropské unii, ale také ve Švýcarsku nebo Spojených státech. USA jsou přitom pro prodej osobních zbraní nejdůležitějším trhem, vysvětlil Ondřej Poděl, který má v Laugo Arms na starosti obchod a marketing. „Momentálně se chceme zaměřit na segment sportovních zbraní,“ dodal.

První sériově vyrobená edice pistole Alien, která čítá pět set kusů a oficiálně bude představena v březnu na veletrhu zbraní v Norimberku, je přitom podle něj už fakticky vyprodaná. Zájemců o novinku registruje Laugo Arms až trojnásobně více.

Technická data pistole Alien Délka: 210 mm/8.2“ Šířka: 29 mm/ 1.1“ Výška: 148 mm/5.8“ Délka hlavně: 124 mm/4.8“ Váha: 1009 g/ 2.2 lbs. Kapacita zásobníku: 17 Osa hlavně: 1,7 mm pod úrovní osy úchopu Úhel zdvihu: minimálně ½ oproti jakékoliv jiné pistoli

Zdroj: Laugo Arms Czechoslovakia

„V této době běží sériová výroba této edice. Vyrábíme zhruba 50 kusů za 14 dnů. Klademe důraz na precizní zpracování. Díly jsou většinou obráběné a jsou použity nejkvalitnější materiály dostupné na trhu. Nechceme si dovolit žádné vady,“ dodal Daniel Selichar, investor a jeden ze tří partnerů, který tím částečně vysvětluje relativně vysokou cenu pistole, jež je stanovena na pět tisíc dolarů (112 tisíc korun).



Naprostá většina dílů se vyrábí v České republice. Poděl to odhaduje na 98 procent. Například zásobníky na 17 nábojů ale pocházejí z Itálie. Další podrobnosti o subdodavatelích neprozradil. „Nechceme, aby nám konkurence viděla do kuchyně,“ vysvětlil. Úspěch pistole může ale pomoci celému českému zbrojnímu sektoru, míní.

Služební využití nevylučujeme

Do budoucna zakladatelé Laugo Arms plánují vývoj a prodej levnějšího modelu a nevyhýbají se ani úvahám o modifikaci pistole pro služební využití nebo pro nošení zbraně k ochraně života, zdraví a majetku. Současný model váží 1000 gramů (bez zásobníku), váha služebních pistolí se pohybuje okolo 750 gramů, proto by bylo třeba použít jiné materiály a zkrátit hlaveň, připustil Lučanský.

Název Alien má poukazovat zejména na to, že se jedná o novou zbraň z „jiného světa“. „Spíše bychom název překládali jako mimozemšťan než jako vetřelec,“ zdůraznil Selichar.

O novou pistoli je zájem zejména v zahraničí, v ČR bylo z první edice prodáno asi deset kusů. Zájemci si nicméně mohou pistoli prohlédnout v prodejně zbraní na stejné adrese, kde sídlí „startupová“ zbrojní firma, která zatím není na českém trhu příliš známá. Pokud uvažují o koupi, budou si muset počkat na edici pro rok 2020.

